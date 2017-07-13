أعلن بنك وربة عن مشاركته الناجحة في تنسيق إصدار شركة التطوير العقاري «مراس القابضة» ومقرها الإمارات - دبي، لصكوك بلغت قيمتها 400 مليون دولار، حيث شارك البنك في الصفقة بقيمة 50 مليون دولار.

وأشار بنك وربة الى أن الاقبال على شراء الصكوك فاق المتوقع نسبة الى القوة الائتمانية للشركة وثقة المساهمين فيها، وتستحق الصكوك بعد 5 سنوات مع معدل مرابحة بنسبة 5.112% وهي مرتكزة على الأسس الإسلامية «الإجارة والمرابحة».

وشارك «وربة» في ترتيب الصفقة الى جانب بنوك اقليمية وعالمية، وقد تولى المهام الاستشارية للصفقة لجهة «مراس القابضة» شركة آلن وأوفري ولجهة المنسقين العالمين، تولت «لينكالاتيرز» المهام الاستشارية.

وتأتي مشاركة بنك وربة في ترتيب هذه الصفقة تأكيدا على النمو المتصاعد لمحفظة موجودات البنك وتعزيزا لالتزامه مد جذور طاقاته المصرفية الاستثمارية الى أسواق اقليمية وعالمية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: «بنك وربة مستمر في دعم قطاع الأعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية تتسم بالمرونة والفعالية القصوى، وذلك بالاستناد الى استراتيجيتنا الخمسية حتى 2021 والرامية الى تكريس مكانة البنك متصدرا في قطاع الشركات والاستثمار سواء في الكويت أو في الأسواق العالمية».

هذا، وقد كثف بنك وربة استثماراته في الفترة الأخيرة، حيث شارك بإنجاز صفقة تمويل مشترك متعدد العملات بمبلغ 236 مليون دولار لصالح البنك الزراعي التشاركي التركي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقام بالمشاركة مع مصارف أخرى، بدور مدير الترتيب الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب في هذا التمويل.