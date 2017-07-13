أعلنت الادارة المركزية للاحصاء انه تم الانتهاء من اعتماد البيانات والمؤشرات النفطية المحددة لتغطي كل متطلبات النشر الاحصائي الدولي بالشراكة مع وزارة النفط وشركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية، وبما يقارب 136 مؤشرا حول النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وغيرها من البيانات بما يخدم اصدارات رئيسية في قطاع العمل الإحصائي وهي: نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين، نشرة الحسابات القومية الربعية/ السنوية، نشرة إحصاءات التجارة الخارجية.

كما تم تضمين صفحة خاصة بمؤشرات ميزان الطاقة يحتوي على 22 بيانا وتصميم صفحة إلكترونية لانتقال البيانات إلكترونية لضمان جودة توقيت اصدار النشر الاحصائي دون الحاجة للمراسلات الورقية.

وقد بدأ العمل على استيفاء البيانات النفطية في الصفحة الالكترونية بدءا من شهر يناير حتى مايو 2017. كما يتحقق في هذا المستوى من التنسيق الأهداف والسياسات الخاصة بالإدارة المركزية للإحصاء الواردة في خطة التنمية الخمسية (2015/2016 ـ 2019/2020) والتي تمثلت في:

1 ـ إقرار آلية تنفيذية لتجاوب الجهات الحكومية في تزويد الإدارة المركزية للإحصاء بالبيانات وفقا للمعايير والتصنيفات الإحصائية المعتمدة.

2 ـ العمل على تكامل وتبادل البيانات بين الإدارة المركزية للإحصاء والجهات المعنية، وتعزيز الربط الآلي مع الجهات المختلفة. من جانبها، صرحت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي بالإدارة المركزية للإحصاء منى الدعاس في ختام الاجتماعات التنسيقية بين قطاع العمل الإحصائي في الإدارة المركزية للاحصاء ووزارة النفط والشركات النفطية، انه تم عقد الاجتماع الختامي في مقر وزارة النفط بحضور منى الدعاس الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي بالإدارة المركزية للإحصاء ومحمد الجويسر الوكيل المساعد في وزارة النفط والفريق الفني في الجهتين، وصرحت الدعاس بأنه كان اجتماعا ختاميا للمرحلة التنسيقية بين الجهتين والشركات النفطية والتي بدأت منذ أغسطس 2016 حتى ابريل 2017 وعقدت خمسة اجتماعات، هدفت إلى شمول تغطية البيانات النفطية لكل العمليات الإحصائية وضمان وصول البيانات بالتوقيت المطلوب دوليا في نشر المؤشرات الاحصائية.