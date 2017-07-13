أقرت عمومية شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية إضافة نشاط تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون في بنود عقد التأسيس.

وبحسب إفصاح «القرين» للبورصة امس، فإن أنشطة الشركة الرئيسية تتمثل في تصنيع كافة أنواع المواد البتروكيماوية والمواد المتفرعة منها وبيع وشراء وتوريد وتوزيع وتصدير وتخزين المواد، وتأجير مستلزماتها، إلى جانب المساهمة في شركة إيكويت للبتروكيماويات.

كما يندرج استغلال الفوائض المالية والمساهمة في الشركات الصناعية، إلى جانب تطوير المشروعات الصناعية والحرفية، وإقامة المشروعات ضمن أنشطتها الرئيسية.