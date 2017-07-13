تباطؤ حركة المسافرين بالمنطقة نتيجة القرارات الأميركية

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط نموا سنويا بنسبة 3.7% في حركة المسافرين خلال مايو الماضي، وهو ما يقارب أقل مستوياتها على مدى 8 أعوام، وذلك بحسب تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن نتائج حركة المسافرين الدوليين خلال مايو 2017.

وعلى الرغم من عدم دقة المقارنات بالأعوام السابقة نظرا لقوة الأداء خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فإن هذا التباطؤ يعكس أيضا نتائج إجراءات منع حمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة الكبيرة ضمن مقصورة الطائرة من 10 مطارات في المنطقة على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب الأثر الكبير لقرارات حظر السفر المقترحة إلى الولايات المتحدة من قبل إدارة الرئيس ترامب.

وقد شهد نمو حركة المسافرين من الشرق الأوسط إلى أميركا الشمالية تراجعا حقيقيا في مطلع 2017، ولكنها تراجعت مجددا في أبريل بنسبة 1.2% للمرة الثانية منذ 2010. ومن الممكن أن تستمر هذه التأثيرات نظرا إلى الحكم الذي صدر مؤخرا عن المحكمة العليا. ومن جهة أخرى واصلت الرحلات الجوية من وإلى أوروبا توجهها الصاعد خلال هذا العام.

أسواق المسافرين

٭ ارتفع الطلب على حركة المسافرين بنسبة 7.6%، حيث سجلت شركات الطيران في جميع المناطق نموا تتصدره شركات الطيران في أفريقيا للشهر الثاني على التوالي. وتزايدت القدرة الاستيعابية الإجمالية بنسبة 5.7%، مع ارتفاع عامل الحمولة بمعدل 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 78.5%.

٭ سجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا في الطلب بنسبة 7.5% خلال شهر مايو 2016، متراجعة عن 14.5% من النمو السنوي المسجل في أبريل. وارتفعت القدرة الاستيعابية بنسبة 5.2% وارتفع عامل الحمولة بمعدل 1.8 نقطة مئوية ليصل إلى 82.8% والتي كانت أعلى نسبة بين جميع المناطق.

٭ شهدت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ نموا في حركة المسافرين بنسبة 10.5% في مايو مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وازدادت القدرة الاستيعابية بنسبة 7.2%، وارتفع عامل الحمولة بمعدل 2.3 نقطة مئوية ليصل إلى 77.6%.

٭ ازدادت حركة المسافرين على شركات الطيران في أميركا الشمالية بنسبة 4.8% خلال شهر مايو، متراجعة عن النمو السنوي بنسبة 10.3% في أبريل، ولكنها حققت مع ذلك نتائج قوية للمنطقة مقارنة بمعدل النمو على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وارتفعت القدرة الاستيعابية بنسبة 4.2% وازداد عامل الحمولة بمعدل 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 80.5%.