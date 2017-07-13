انخفض سعر العملة الرقمية «بيتكوين» إلى أدنى مستوى في شهر وتراجعت قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار دولار خلال 30 يوما الماضية.

وانخفض سعر «بيتكوين» إلى 2272.32 دولارا وهو أدنى مستوى منذ 15 يونيو، قبل أن يرتد اليوم ليصل إلى 2354.41 دولارا، وفقا لموقع «كوين ديسك».

ويشير هذا إلى حدوث تراجع كبير في سوق العملات الالكترونية بعد الارتفاعات القياسية التي حققتها «بيتكوين» منذ بداية العام، ولكن حتى بعد هذا التراجع لا تزال العملة الالكترونية محققة ارتفاعا بنسبة 450% على مدار عام مضى.

وحذر خبير الاستثمار في «بلاك روك» «ريتشارد تورنيل» هذا الأسبوع من وجود فقاعة محتملة في سوق العملات الالكترونية، وفقا لـ«رويترز».

ويأتي هذا مع وجود مناقشات بين مطوري «بيتكوين» لتغيير البرمجية الأساسية للعملة لتسهيل المعاملات من خلالها بعد أن أصبحت تستغرق وقتا أطول بسبب ارتفاع الإقبال عليها.