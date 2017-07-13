أعلنت شركة كي جي إل لوجستيك، عن عدم اكتمال المعلومة الجوهرية التي دفعتها لطلب إيقاف التداول المؤقت على أسهمها في يونيو السابق، لذا تقدمت الشركة بطلب آخر لإدارة بورصة الكويت لإيقاف التداول لأسبوعين آخرين.

وأوضحت «لوجستيك» في بيان لبورصة، أنها ستقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمعلومة في أقرب وقت وذلك في حالة اكتمالها.

يشار إلى أن الشركة تقدمت في منتصف يونيو بطلب إلى إدارة البورصة الكويتية لإيقاف التداول على اسهمها، كما طلبت في نهاية يونيو الماضي استمرار إيقاف التداول لأسبوعين آخرين لحين اكتمال المعلومة الجوهرية.