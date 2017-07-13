حذر أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) محمد باركيندو من أن النصف الثاني من 2017 سيكون صعبا، معربا عن تفاؤله قائلا «الطلب على النفط سيرتفع في النصف الثاني».

في المقابل، قالت «أوپيك» أمس ان الطلب العالمي على نفط المنظمة سينخفض في العام المقبل في الوقت الذي يضخ فيه منتجو النفط الصخري الأميركي ومنافسون آخرون المزيد من الخام بما يشير إلى أن سوق النفط ستشهد فائضا في 2018 على الرغم من خفض الإنتاج الذي تقوده أوپيك.

وفي تقريرها الشهري توقعت المنظمة أن العالم سيحتاج إلى 32.20 مليون برميل يوميا من الخام الذي ينتجه أعضاؤها في العام المقبل بانخفاض قدره 60 ألف برميل يوميا مقارنة بهذا العام في الوقت الذي يضخ فيه المنافسون المزيد من الخام.

وزاد إنتاج أوپيك إلى أكثر من هذا المستوى على الرغم من اتفاق تقوده المنظمة لخفض الإمدادات بدأ في يناير.

وقالت أوپيك إن إنتاجها زاد 393 ألف برميل يوميا في يونيو إلى 32.611 مليون برميل يوميا بقيادة ارتفاع في إمدادات نيجيريا وليبيا المعفاتين من خفض الإنتاج، فضلا عن ضخ السعودية والعراق المزيد من الخام.