قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في حين انخفضت مخزونات البنزين على غير المتوقع وزادت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات النفط الخام 8.1 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو إلى 495.6 مليون بينما توقع المحللون انخفاضها 2.9 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار مليوني برميل.

وأظهرت بيانات المعهد تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 19 ألف برميل يوميا.

وانخفضت مخزونات البنزين 801 ألف برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز زيادتها 1.1 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.1 مليون برميل، في حين كانت التوقعات أن ترتفع 1.1 مليون برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 288 ألف برميل يوميا إلى 7.6 ملايين برميل يوميا.