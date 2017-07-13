حذرت وكالة ستاندرد آند بورز أن شركات النفط الكبرى تواجه إمكانية تخفيض تصنيفها الائتماني مع نهاية السنة أو خلال العام المقبل في حال لم تنجح في خفض التكاليف والديون وإذا بقيت أسعار النفط تحت 50 دولارا للبرميل.

وأوضحت الوكالة أن هذه الشركات لم تستفد من ارتفاع أسعار النفط خلال سنوات الازدهار قبل عام 2014 لتسديد ديونها، وإنما استخدمت الفوائض المالية لاستثمارات مكلفة في مشاريع جديدة ولتوزيع الأرباح على المساهمين. هذا لم يجهزها لمواجهة موجة تراجع أسعار النفط المؤلمة.

وأضافت S&P أن Total وExxon وChevron تواجه الخطر الأكبر لتخفيض التصنيف في حين SHELL الوحيدة التي تحمل نظرة مستقبلية إيجابية لأنها في وضع أفضل لمواجهة تراجع النفط.