قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنها تتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة من الخام في 2018 بدرجة أقل من التقديرات السابقة.

وتوقعت الإدارة ارتفاع إنتاج الخام إلى 9.9 ملايين برميل يوميا في 2018 من 9.3 ملايين برميل يوميا هذا العام بزيادة 570 ألف برميل يوميا. وكانت الإدارة توقعت الشهر الماضي زيادة سنوية قدرها 680 ألف برميل يوميا.

وقالت الإدارة إن من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي الجاف إلى 73.30 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 من 72.29 مليار قدم مكعبة يوميا في 2016.

وتوقعت الإدارة انخفاض استهلاك الولايات المتحدة من الغاز إلى 72.86 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 من مستوى قياسي بلغ 75.11 مليار قدم مكعبة يوميا في 2016. وكان مستوى 2016 هو المستوى القياسي السنوي السابع على التوالي لحجم الطلب.