قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الولايات المتحدة بصدد امتلاك الطاقة الإنتاجية لتصبح ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنهاية 2022 بعد أستراليا وقبل قطر.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن أسواق الغاز إن طاقة التصدير العالمية للغاز المسال ستصل إلى 650 مليار متر مكعب سنويا بنهاية 2022 مقارنة مع أقل من 452 مليار متر مكعب سنويا في 2016.

من ذلك القدر ستبلغ طاقة التصدير الأسترالية 117.8 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المسال تليها الولايات المتحدة عند 106.7 مليار متر مكعب سنويا ثم قطر بواقع 104.9 مليار متر مكعب سنويا حسبما ذكرت الوكالة.