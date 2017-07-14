ارتفاع عرض النقد 0.5% مايو الماضي

0.8% نمو ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بمقدار 0.5% في مايو الماضي مقارنة بشهر ابريل مسجلا 36.5 مليار دينار.

وقالت ادارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول احصائية ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 0.8% الى 32 مليار دينار.

واضافت ان الودائع بالعملات الاجنبية هبطت بنسبة 8.1% لتسجل 2.4 مليار دينار ليصبح اجمالي ودائع القطاع الخاص 34.7 مليار دينار.

وذكـــرت ان اجمالي ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل في سندات (المركزي) والتورق ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 4.4% لتبلغ 3 مليارات دينار، في حين ارتفع اجمالي موجودات البنوك المحلية بنسبة 0.9% لتسجل 61 مليار دينار.

واوضحت الجداول ان صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية انخفض بنسبة 1.3% في مايو ليبلغ 7.6 مليارات دينار، كما انخفضت ودائع الاجل لدى (المركزي) بنسبة 24.4% في الشهر ذاته.

وافادت ان ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين (حجم الائتمان المصرفي الممنوح) بلغت 35 مليار دينار، في حين استقر متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزينة مدة عام واحد الى 1.75%.

واضافت ان تمويل الواردات الكويتية ارتفع في مايو الماضي بنسبة 21% ليبلغ 292.3 مليون دينار، في حين انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار لشهر مايو عن مستوياته المسجلة في ابريل بواقع 0.3% ليبلغ 304.04 فلوس للدولار.

واشارت الى ان اجمالي قيمة الموجودات في (المركزي) انخفضت بنسبة 2.8% مايو الماضي لتصل الى تسعة مليارات دينار، في حين انخفض صافي الموجودات الاجنبية بنسبة 2.8% ليسجل 9.3 مليارات دينار.

ويقصد بعرض النقود كمية وحجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد ويقسم الى نوعين رئيسيين، هما عرض النقود بمعناه الضيق وعرض النقود بمعناه الموسع.

ويقصد بعرض النقود بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الاشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المحتفظة في البنوك، في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.