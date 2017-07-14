الغانم: قرار تنظيم المعارض جاء بعد استمزاج آراء الجهات ذات الصلة

هدفنا حماية حقوق الكويتيين بعد تضرر العديد منهم من المعارض العقارية طارق عرابي

في خطوة ايجابية، شارك وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصحاب الخبرة والاختصاص بمناقشة القرارات الوزارية التي تعتزم وزارة التجارة والصناعة إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة، خلال حلقة نقاشية أمس لمناقشة مشروع قرار تنظيم المعارض العقارية الذي صدر عن اللجنة العقارية التي شكلها الوزير قبل 5 أشهر.



وأكد الروضان في كلمته التي ألقاها في افتتاح الحلقة النقاشية أن قرار تنظيم المعارض العقارية سيكون حلقة ضمن سلسلة من القرارات التي ستصدرها الوزارة قريبا لتنظيم السوق التجاري في الكويت، مشيرا في هذا الصدد إلى قرارات تنظيمية جديدة ستصدر تتعلق بأسواق الذهب والتقييم العقاري والعربات المتنقلة والرخص متناهية الصغر.



وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تشكيل عدد من اللجان التي تضم أصحاب الخبرة والاختصاص والمستشارين القانونيين، وذلك بهدف تعديل العديد من القوانين والقرارات الصادرة منذ الستينيات والسبعينيات، لجعلها تتواكب مع المستجدات والتطورات الحالية.



وتجاوب الروضان مع كل الانتقادات والاعتراضات ووجهات النظر التي ووجه بها مشروع قرار تنظيم المعارض العقارية، مؤكدا أكثر من مرة أن بنود القرار ليست «قرآنا»، وأنها قابلة للنقاش والتعديل بما يتناسب مع الصالح العام، لذا جاء حرص الوزارة على تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية التي ستسبق أي قرار وزاري تزمع الوزارة إصداره، خاصة أن «التجارة» تهدف من خلال قراراتها الجديدة إلى التنظيم وليس الإعاقة، وإلى التسهيل وليس التعقيد.



وفيما يتعلق بمشروع قرار تنظيم المعارض العقارية، قال الروضان ان للمعارض العقارية دورا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني ومنح الفرصة لراغبي التملك والاستثمار للاطلاع على الفرص المتاحة داخل الكويت وخارجها، إلا أن هناك ثغرات برزت في بعض المعارض لاسيما التي تروج لعقارات خارج البلاد، حيث استغل بعضها حسن نية بعض المواطنين ليكونوا ضحية عمليات بيعية وتسويقية غير صحيحة، الأمر الذي تطلب من الوزارة المسارعة للمحافظة على حقوق المواطنين بإجراءات قانونية محددة، وتحقق الغاية من إقامة المعارض المتمثلة في تحقيق الشركات أهدافها البيعية والتسويقية وأن يحقق العملاء أهدافهم الاستثمارية دون أن يكون أي طرف ضحية للآخر.



وأكد الروضان أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على وضع الضوابط لتنظيم المعارض بما يتماشى والمستجدات المحلية والعالمية في هذا الشأن، كما حاولت بالتعاون مع الجهات المعنية وضع اشتراطات تلزم الشركات أو المؤسسات المشاركة في المعارض التي تقوم بعرض او ترويج عقارات أو أراض أو مشروعات عمرانية تقع خارج الكويت بتقديم مستندات رسمية دالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقارات المعروضة مثل الوكالة أو سند الملكية.



ودعا الروضان راغبي التملك والاستثمار خارج الكويت إلى التأكد من صحة الوثائق والوقوف على العين المراد تملكها وخلوها من الموانع القانونية وتماشيها مع قوانين البلد المنظمة لتملك الأجانب فيها، لافتا إلى أن «التجارة» ضمنت القرار بندا يتعلق بإبرام التعاقدات الخاصة بالعقارات المعروضة عن طريق مكتب محاماة كويتي، على أن يلتزم المحامي بالتحقق من سلامة وصحة المستندات الخاصة بملكية العقار موضوع التعاقد أو تراخيص البناء، وبيان جميع الالتزامات الواردة على العقار للمتعاقد.



بدوره، استعرض نائب رئيس اللجنة العقارية وأمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم مشروع قرار تنظيم المعارض المؤلف من 18 بندا، حيث أكد الغانم أن اللجنة التي شكلها وزير التجارة عملت خلال الـ 5 أشهر الماضية على صياغة وبلورة بنود هذا القرار بالتعاون والتشاور مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها بلدية الكويت ووزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، إلى جانب اتحاد العقاريين واتحاد وسطاء العقار وعدد من المستشارين القانونيين وأصحاب الخبرة والاختصاص.



وأشار إلى أن القرار يأتي لحماية وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من أصحاب المعارض العقارية وشركات التطوير والتسويق العقاري، إلى جانب حماية حقوق المواطنين الكويتيين بالدرجة الأولى، خاصة في ظل وجود العديد من المتضررين من المعارض العقارية خلال السنوات الأخيرة.

تنسيق بين «التجارة» و«الخارجية»

كشف نائب رئيس اللجنة العقارية بوزارة التجارة قيس الغانم عن تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم وزارة التجارة ووزارة الخارجية بهدف مخاطبة جميع السفارات الكويتية في الخارج والتعميم عليها بضرورة التواصل مع جمعيات المحامين وجمعيات التقييم العقاري في الدول الأجنبية لاعتماد المواصفات الحقيقية للعقارات الأجنبية التي يتم الترويج لها وتسويقها في الكويت.