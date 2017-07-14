انخفاض التزام أوپيك بالتخفيضات إلى 78% خلال يونيو من 95% في مايو

الولايات المتحدة ستصبح ثاني أكبر مصدر للغاز المسال بنهاية 2022

قالت وكالة الطاقة الدولية امس إن التزام أوپيك بتخفيضات الإنتاج تراجع في يونيو إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر في الوقت الذي يضخ فيه العديد من الأعضاء المزيد من الخام فوق المسموح به، وفقا لاتفاق الإنتاج ما يؤخر استعادة السوق لتوازنها.



وانخفض التزام أوپيك بالتخفيضات إلى 78% الشهر الماضي من 95% في مايو، حيث بدد إنتاج يفوق المسموح به من الجزائر والإكوادور والجابون والعراق والإمارات وفنزويلا أثر الالتزام القوي من جانب السعودية والكويت وقطر وأنجولا.



وقالت الوكالة التي مقرها باريس «في كل شهر يحدث على ما يبدو شيء ما ليثير الشكوك بشأن وتيرة عملية استعادة التوازن.



هذا الشهر توجد عقبتان: التعافي الكبير في إنتاج النفط من ليبيا ونيجيريا وانخفاض معدل التزام أوپيك باتفاقها الخاص بالإنتاج».



وقالت وكالة الطاقة الدولية إن البلدين استطاعا زيادة إنتاجهما أكثر من 700 ألف برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.



وقال لازلو فارو كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط معقول لكن السوق ما زالت تعاني من تخمة المعروض.



وأوضح فارو خلال مؤتمر صحافي في طوكيو إن قرار اليابان إلغاء القيود على تجارة الغاز الطبيعي المسال صحيح 100%.



وأضاف أنه في ظل تحرير سوق الغاز المسال بالكامل لن تكون الأسعار اليابانية أعلى كثيرا من غيرها في أنحاء أخرى من العالم.



من جهة أخرى، قالت وكالة الطاقة إن الولايات المتحدة بصدد امتلاك الطاقة الإنتاجية لتصبح ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنهاية 2022 بعد أستراليا وقبل قطر.



إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط خلال تداولات أمس بفعل استمرار المخاوف بشأن فائض الإنتاج لكن بيانات قوية بشأن واردات الصين وإشارات على أن المخزونات الأميركية تنخفض تدريجيا قدمت بعض الدعم للأسعار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات عن أحدث إغلاق له إلى 47.70 دولارا للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3 سنتات إلى 45.46 دولارا للبرميل.



وقالت أوپيك إن العالم سيحتاج 32.20 مليون برميل يوميا من الخام من أعضائها في العام المقبل بانخفاض 60 ألف برميل يوميا مقارنة مع العام الحالي في الوقت الذي يجد فيه المستهلكون خيارات متزايدة من الإمدادات القادمة من خارج أوپيك.