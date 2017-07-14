الخدمة تتطلب حساباً مصرفياً لدى «بيتك» والبطاقة المدنية وسيتولى البنك باقي الإجراءات

شهدت خدمة تأجير خزائن الامانات الخاصة بحفظ الوثائق المهمة والمستندات والمجوهرات والمقتنيات الثمينة في «بيتك» اقبالا كبيرا، وذلك عقب اطلاق البنك حملة من العروض والخصومات تلبية لاحتياج شريحة كبيرة من عملاء «بيتك» الراغبين بقضاء اجازاتهم السنوية خارج البلاد باطمئنان وراحة بال، خصوصا بالتزامن مع موسم الصيف والسفر، حيث تمتد الحملة الى نهاية اكتوبر المقبل.

ويقدم «بيتك» عروضا متميزة وحصرية لشرائح عملائه، حيث يتمتع عملاء «النخبة» و«الرواد» بأول سنة مجانا وبخصم 50 و25% على التوالي للسنوات الاضافية، اما شريحة «الربان» و«السندس» فيستفيدون بنسبة خصم 50%، كما تمنح خدمة خزائن الامانات لعملاء التميز مجانا لمدة سنة واحدة، ضمن باقة العروض والمميزات الممنوحة لهذه الشريحة من عملاء «بيتك».

ويحرص «بيتك» من خلال خدمة خزائن الامانات التي يقدمها لعملائه على توفير أماكن منفصلة للرجال والسيدات لمزيد من الخصوصية، وتلبية احتياجاتهم المختلفة من حفظ المقتنيات الثمينة، وحفظ المستندات والأوراق المهمة، وعقود الإيجار، والشهادات العلميه وغيرها، وذلك لحمايتها من التلف اوالضياع.



وتتمتع خزائن امانات «بيتك» بمعايير امنية عالمية وملاءمة عالية، كما ان احجامها متنوعة بين خزائن صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ويمكن للعملاء استئجارها لفترات قصيرة اوطويلة حسب الاحتياج.

ويسعى «بيتك» لمواصلة تقديم ارقى انواع الخدمات المصرفية بما يناسب المستجدات والتطورات العالمية، وينسجم مع تطلعات عملاء «بيتك».



وتتميز صناديق الامانات لدى «بيتك» بتصميمها المتميز ضد الحريق والسرقة، مع نظام فتح ثنائي، العميل و«بيتك»، لضمان أعلى مستويات الأمان والحماية، اوالأحجام المختلفة التي تناسب كل الشرائح والاحتياجات، بأسعار مناسبة على فترات متغيرة.

وتوسع «بيتك» في طرح هذه الخدمة في اكبر عدد ممكن من فروعه المنتشرة في جميع ارجاء الكويت في خطوة لجعل خدمات «بيتك» اقرب، منوها الى توفرها في الوقت الحالي في 25 فرعا كالتالي: فرع المبنى الرئيسي لـ«بيتك»وفرع الجهـــراء، والفحيحيـــل، وخيطـــان، وحطين، وصباح الناصر، والأندلــس، ومبارك الكبير، والخالدية، وفهد الأحمد، والسالمية، والشعب، والعارضية، وبيان، والرحاب، وكيفـــان، والصباحيـــة، والفيحـــاء، والروضــــة، وغرناطة، والظهر، والزهراء، وسعد العبد الله، واليرموك، والنزهة.

وعن شروط استئجار خزائن الامانات، فان المتطلبات سهلة حيث لا يطلب من العميل سوى حساب مصرفي لدى «بيتك»، والبطاقة المدنية، وسيتولى «بيتك» باقي الاجراءات واستكمالها بصورة دقيقة تنسجم مع سياسات الامن المتبعة في البنك.