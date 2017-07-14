يوسف لازم

أكد رئيس مجموعة عارف الاستثمارية خالد الشملان، ان عام 2015 لم يكن سهلا على الشركة وشركاتها التابعة، ومع ذلك بذلنا جهودا كبيرة من اجل المحافظة على الشركة وأصولها وتنميتها بقدر المستطاع لمقابلة الالتزامات المالية الكبيرة التي ورثتها الإدارة الحالية من الإدارات السابقة.

وقال الشملان خلال أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2015، إن المجموعة مستمرة في دعم ومساندة شركاتها التابعة والزميلة في إعادة ترتيب أولوياتها وأوضاعها المالية وتنمية أصولها الاستثمارية بما يخدم مساهمي المجموعة.

وأوضح أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 1.03 مليون دينار عن العام 2015، خصص منها لمساهمي الشركة الأم ربح 399 ألف دينار أي بواقع ربحية 1.7 فلس للسهم الواحد مقابل صافي ربح قدره 5.23 ملايين دينار عن العام 2014، خصص منها لمساهمي الشركة الأم خسارة قدرها 562 ألف دينار أي بواقع 2 فلس للسهم الواحد.

ولفت إلى أن مصروفات المجموعة انخفضت بنسبة 8% حيث بلغت 15.97 مليون دينار عن العام 2015 مقارنة بالعام 2014 والتي بلغت 17.3 مليون دينار.

وأضاف أن إجمالي أصول المجموعة بلغت 462.33 مليون دينار في حين إنها كانت 433.29 مليون دينار في العام 2014، بينما بلغت حقوق المساهمين لعام 2015 مبلغ 137.99 مليون دينار مقابل 140.8 مليون دينار لعام 2014.

وكانت الجمعية العمومية قد أقرت جميع البنود الواردة بجدول الأعمال بما فيها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.



كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين، وعدم صرف مكافآت مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.