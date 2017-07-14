شريف حمدي

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا بنهاية تعاملات الأسبوع، وذلك على عكس توجهات السوق في الأسبوع الماضي الذي جنح للتراجع بشكل كبير خاصة على مستوى المؤشرات الوزنية.

وبدا السوق أفضل أداء منذ جلسة الافتتاح على وقع استهداف العديد من الأسهم في أغلب القطاعات، وكان للأسهم القيادية دور في تحسن مجمل الأداء على وقع استهداف أسهم بنكية وأخرى لشركات كبيرة في قطاعات متنوعة، وكان من أبرز الأسهم تداولا خلال جلسات الأسبوع، الوطني وبيتك واجيليتي وزين والامتياز وهيومن سوفت.

وأثرت عدة عوامل على أداء البورصة خلال تعاملات الأسبوع، وكانت كالتالي:

٭ بدأت تحركات جهات استثمارية في بناء مراكز استثمارية جديدة تزامنا مع بدء مرحلة الكشف عن إفصاحات نتائج البنوك والشركات للنصف الأول من العام الحالي، وذلك من خلال بنكي «الوطني» و«بوبيان»، ومن ثم سيشهد الأسبوع المقبل الكشف عن نتائج العديد من البنوك والشركات القيادية، ودائما ما تكون نتائج البيانات المالية محفزا على تغيير المراكز الاستثمارية.

٭ رغم ان استفاقة البورصة كانت منذ بداية الأسبوع، ودامت على مدار 4 جلسات حتى شهدت الجلسة الختامية عمليات تصريف لجني الأرباح، إلا أن عاملا مساعدا جاء ليعزز نشاط البورصة، وهو يتمثل في اعلان هيئة أسواق المال عن اهتمام مؤشرات «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» بالأسهم الكويتية ووضعها تحت المراقبة لترقيتها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة لديها.

وشهدت السيولة ارتفاعا بنسبة 30% تقريبا في تعاملات الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصيلة الاسبوع 59.5 مليون دينار بمتوسط يومي 11.8 مليون دينار، مقارنة مع 46 مليون دينار بمتوسط يومي 9.2 ملايين دينار الأسبوع الماضي.

وحققت القيمة الرأسمالية الأسبوع الحالي مكاسب بنحو 490 مليون دينار، لتصل القيمة إلى 27.584 مليار دينار مقارنة مع 27.093 مليار دينار الأسبوع الماضي، وبذلك ارتفعت مكاسب القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت إلى 5.6% من بداية العام.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع على النحو التالي:

ـ ارتفع المؤشر السعري 1.6% بتحقق مكاسب 108 نقاط مقارنة، وبذلك ارتفعت مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 18.1%.

ـ حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة 1.7% بمكاسب 7 نقاط ليصل إلى 404 نقاط، لتبلغ مكاسبه خلال العام الحالي إلى 6.5%.

ـ ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.6%، محققا 15 نقطة مكاسب ليصل إلى 922 نقطة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ بداية العام الحالي إلى 4.2%.