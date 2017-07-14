أحمد مغربي

أجرت شركة نفط الكويت تغييرات تنظيمية امس شملت 6 رؤساء فرق جدد في عدد من مديريات الشركة.

وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي للشركة جمال جعفر والذي سيتم العمل به اعتبارا من يوم الاحد المقبل تعيين فاطمة محمد أحمد رئيسا لفريق عمل التخطيط والمساندة (النفط الثقيل).

وتعيين عبدالله عبدالكريم الرباح رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية (النفط الثقيل) ومن مديرية جنوب وشرق الكويت تم تعيين محمد جمال البشارة رئيسا لفريق عمل عمليات الانتاج (جنوب الكويت) ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة العمليات (جنوب الكويت).

وفي مجموعة مساندة العمليات (جنوب وشرق الكويت) تم تعيين مجيد منصور المويل رئيسا لفريق عمل عمليات الخدمات الفنية (جنوب وشرق الكويت) ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة مساندة العمليات (جنوب وشرق الكويت).

ومن مجموعة تطوير الحقول (جنوب وشرق الكويت) سيتم تعيين رئيس فريق عمل تطوير الحقول (جنوب الكويت) في وقت لاحق.

وفي مديرية غرب الكويت، أصبح عدنان عبدالله دشتي رئيسا لفريق عمل عمليات الخدمات الفنية (غرب الكويت)، وفي فريق عمل عمليات الانتاج (غرب الكويت) تم تعيين رشيد فهاد الرشيدي رئيسا لفريق عمل عمليات الانتاج (غرب الكويت).