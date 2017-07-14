58% تراجع الإنفاق على مشروعات النفط والغاز في المنطقة

محمود عيسى

قالت مجلة «ميد» وفقا لأحدث المعلومات التي جمعتها وحدة ميد بروجكتس التي تتتبع نشاطات المشاريع في المنطقة، ان النصف الاول من عام 2017 كان الاضعف من حيث الاداء منذ اكثر من عقد من الزمن بالنسبة لترسيات عقود النفط والغاز في المنطقة.



وبالنسبة للكويت، قالت المجلة ان ترسيات العقود تراجعت الى 2.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.7 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها قبل عام أي بنسبة قدرها 35.1%، وقد تم توقيع عقدين فقط من عقود الهندسة والتوريد والبناء بقيمة تتجاوز مليار دولار في النصف الأول من عام 2017، اولهما العقد الذي حصلت بموجبه شركة بتروفاك البريطانية على صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار من شركة نفط الكويت لبناء مركز التجميع رقم 32 في حقل برقان النفطي، اما الثاني فقد فازت به شركة دودسال الاماراتية من شركة النفط الجزائرية سوناطراك بقيمة 1.1 مليار دولار لبناء مصنع فصل النفط والغاز في حاسي مسعود شرقي البلاد.



وقالت المجلة ان شركات النفط والغاز في المنطقة ـ باستثناء إيران وتركيا ـ ارست ما قيمته 10.9 مليارات دولار من المشروعات المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC خلال الأشهر الستة الاولى من العام 2017 مقارنة بـ 21.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2016.



وعلى الرغم من أن الإنفاق قد استمر في العام 2015 والنصف الأول من العام 2016، فإن قيمة عقود المشاريع التي ارسيت في الأشهر الاثني عشر المنتهية في يونيو 2017 كانت الأدنى منذ أكثر من عقد، حيث لم تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار فقط مقارنة بـ 54.9 مليار دولار في السنة التي انتهت في يونيو 2016، ما يمثل انخفاضا بنسبة 58% في المشاريع التي تدخل مرحلة التنفيذ.



وكان الانخفاض في قيمة ترسيات المشاريع الجديدة في النصف الأول من العام 2017 واضحا بشكل خاص بالنسبة لثلاثة من أكبر منتجي النفط في السعودية والعراق والكويت، في حين استمرت الإمارات في تدني الإنفاق بصورة تاريخية.



وأوضحت المجلة ان ترسيات العقود في السعودية تراجعت الى ملياري دولار فقط في النصف الاول من العام 2017 مقارنة بـ 5.8 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2016.



وانتهت المجلة الى القول انه على الرغم من البطء في النصف الأول من العام 2017 الا ان النصف الثاني من العام ربما يحمل في جعبته الكثير من الإمكانات لانعاش وتعزيز هذا القطاع المهم.

«الكويتية الكندية للبتروكيماويات» تختار «هوني ويل» لإنتاج البروبلين

قال موقع «نيوز واير» ان اختيار الشركة الكويتية الكندية للبتروكيماويات وقع على الوحدة التكنولوجية اوليفليكس التابعة لشركة «هوني ويل» من اجل انتاج 550 ألف طن متري سنويا من البروبيلين من درجة البوليمرات في المجمع المقترح للشركة الكويتية الكندية في ولاية البرتا الكندية.

وأوضح الموقع ان الشركة الكويتية الكندية تمثل شركة تضامنية بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة بيمبينا وربوريشن الكندية، مضيفا ان شركة «هوني ويل» ستتولى أيضا توفير مجموعة تصميم العمليات والمعدات المملوكة وغير المملوكة للشركة وتدريب المشغلين في الموقع والخدمات التقنية لبدء التشغيل والتشغيل المستمر والمحفزات الرئيسية للمشروع، بما في ذلك هذا المشروع، تم اختيار التكنولوجيا well UOP›s Oleflex لنحو 41 مشروعا من 51 مشروعا في العالم لإنتاج البروبان ومشاريع نزع الهيدروجين والأيزوبيوتان على الصعيد العالمي منذ عام 2011.