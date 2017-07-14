تبدأ الشركة المالكة للحقوق التجارية لفورمولا 1 شراكة جديدة مع منصة «سناب شات» للفيديوهات الرقمية خلال سباق الجائزة البريطاني مطلع الأسبوع وذلك لتعزيز انتشار اللعبة في العالم الرقمي.

وذكر الطرفان، امس، ان التغطية ستبث عبر منصة تحرير «ديسكفر».

في سباق سيلفرستون وفي ستة سباقات أخرى في الموسم، من بينها السباق النهائي الذي سيقام في أبوظبي في نوفمبر.

وتعد هذه الصفقة هي الأولى من نوعها، في ظل سعي الشركة الجديدة التي تملك الحقوق التجارية لفورمولا 1 - «ليبرتي ميديا» لتوسيع تواجد لرياضة في العالم الرقمي، بعدما أهمل الرئيس السابق بيرني إكليستون وسائل التواصل خلال فترة رئاسته التي استمرت لعقود.