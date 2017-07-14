المبلغ الإجمالي للأموال الموجودة في العالم هو 84 تريليون دولار، يتوزع هذا الكم بين البنوك والمصارف والقيمة السوقية للذهب وسوق الأوراق المالية والبتكوين (وهي عملة إلكترونية يتم تداولها عبر الإنترنت فقط)، وذلك حسب ما أورده موقع «هاوماتش».



وتشكل العملات والأوراق النقدية 31 تريليون دولار فقط من المبلغ الإجمالي للأموال في العالم.



ويتزايد استخدام العملات الإلكترونية مثل الـ«بتكوين» وغيرها من العملات المشفرة «Cryptocurrency»، وذلك رغم أن البعض توقع زوالها.



وتعد الـ «بتكوين» أكبر عملات الـ «Cryptocurrency» وأكثرها شهرة، لكنها ليست الوحيدة فهناك أيضا الـ«لتكوين» والـ«مونيرو».



ويبلغ إجمالي حجم الأموال الافتراضية المتداولة عبر الإنترنت 100 مليار دولار. وحاليا، تبلغ قيمة جميع الـ «بتكوين» حول العالم 41 مليار دولار.



ووفقا للخبراء، فإن قيمة «بتكوين» أكثر تقلبا 18 مرة من الدولار الأميركي. رغم ذلك تتزايد قوته، ففي العام الماضي صارت عملة الـ«بتكوين» أكثر استقرارا من الذهب.



وفي وقت مبكر من هذا العام تجاوز سعر «بتكوين» قيمة أوقية الذهب للمرة الأولى.



ويبلغ عرض الذهب المستخرج في العالم حوالي 171.300 طن متري، وتبلغ قيمته الكلية 8.2 تريليونات دولار، أي ان قيمته أكثر 200 مرة من إجمالي قيمة الـ «بتكوين».



قيمة باقي القطاعات من حجم إجمالي الأموال في العالم



٭ 66.8 تريليون دولار إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في البورصات حول العالم.



٭ 1.5 تريليون دولار الحجم الفعلي للأوراق النقدية والعملات المعدنية للدولار المتداولة حول العالم.



٭ 730 مليار دولار القيمة النقدية لشركة «آبل».



٭ 402 مليار دولار القيمة النقدية لشركة «أمازون».



٭ 100 مليار دولار إجمالي الأموال الافتراضية المتداولة عبر الإنترنت.



٭ تبلغ ثروة «بيل غيتس» مؤسس شركة مايكروسوفت «والرجل الأغنى في العالم 86 مليار دولار.



٭ يمتلك «لاري بيج» مؤسس شركة غوغل 41 مليار دولار.