تتوقع شركة «هاليبرتون» للخدمات النفطية، انتعاش أسعار النفط بشكل ملحوظ بحلول عام 2020، بفضل ما شهدته الأسعار من انهيار خلال السنوات القليلة الماضية وما تبع ذلك من تداعيات على القطاع.



ووفقا لـ «هاليبرتون» فإن انهيار أسعار النفط الناجم عن وفرة المعروض العالمي، دفع القطاع إلى خفض استثماراته بمقدار تريليوني دولار.

وقال نائب رئيس أعمال التطوير العالمية مارك ريتشارد في مقابلة مع «بلومبيرغ» الأربعاء، إن تراجع الاستثمارات بهذا الحجم سيؤثر بشدة على السوق خلال السنوات القليلة المقبلة حيث ستصبح الإمدادات غير كافية لتلبية الطلب.



وأضاف: عاجلا أم آجلا سينتعش السوق، وسنرى نوعا من الارتفاع في أسعار النفط، وربما يحدث ذلك خلال الفترة بين عامي 2020 و2021، لكنه أمر مؤكد الحدوث بكل تأكيد.