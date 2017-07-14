أعلنت شركة زيما القابضة، موافقة إدارة السجل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة على تغيير اسم الشركة إلى «جياد القابضة» تحت رمز (JIYAD)، والعمل بذلك اعتبارا من الثلاثاء 18 يوليو 2017.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنه تم تعديل البند الثالث من النظام الأساسي ليصبح رأسمالها 35 مليون دينار، موزعا على 350 مليون سهم، بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.



وكانت عمومية الشركة قد أقرت في منتصف يونيو الماضي تعديل الاسم إلى جياد القابضة مع زيادة رأس المال إلى 35 مليون دينار.

يشار إلى أن أرباح الشركة تراجعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21.2%، لتصل إلى 2.42 ألف دينار، مقابل ربح بلغ 3.07 الاف دينار للربع الأول من العام الماضي.