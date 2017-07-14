خصص قاضي التنفيذ مبلغ 476 ألف دينار لصالح شركة الصلبوخ التجارية، وذلك في دعوى بيع معدات محجوز عليها لصالح فرع الشركة بإمارة الفجيرة في الإمارات ومجموعة دائنين.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنه لن يكون هناك أثر على المركز المالي فيما عدا تحصيل النقدية، وذلك لأنه تم تكوين مخصص للدين بالكامل.



وتابعت، أنه تم رد جزء من المخصص عند صدور الحكم النهائي لصالح فرع الصلبوخ بالإمارات في نهاية عام 2015.

وكانت الشركة أعلنت نهاية عام 2015، رد جزء من مخصص بقيمة 912 ألف دينار، كونته الشركة في السنوات الماضية، ويخص نزاعا مع أحد المدينين لفرع الشركة بإمارة الفجيرة.



وتحولت الصلبوخ للربحية في الربع الأول من العام الحالي، لتحقق أرباح بقيمة 178 ألف دينار، مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 45 ألف دينار.