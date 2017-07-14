ارتفع الذهب خلال تعاملات أمس بفعل انخفاض الدولار وتراجع العوائد الأميركية بعد أن قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن المجلس سيشدد السياسة النقدية لكن بشكل تدريجي مما كبح تكهنات رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.



وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1222.71 دولارا للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس 0.3% إلى 1222.10 دولارا للأوقية.



وارتفعت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية لتصل إلى 15.91 دولارا للأوقية.



وهبط البلاديوم 0.2% إلى 862 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.1% إلى 917.25 دولارا للأوقية بعد أن قفز 1.7% في الجلسة السابقة في أكبر مكاسبه منذ الثاني من يونيو.