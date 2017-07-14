رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 7 سنوات من 0.50% إلى 0.75%، وكان المستثمرون يتوقعون تلك الخطوة ولكن أتت تحركات بنك كندا أكثر صرامة مما كان متوقعا فيما يتعلق بالتضخم.



وتراجع التضخم في كندا خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن البنك المركزي قال إنه تراجع مؤقت وانه يرى بالفعل بعض الضغوط في أسعار الغذاء والكهرباء والسيارات.



وقال «بنك أوف أميركا» في مذكرة: يتوقع بنك كندا ارتفاع التضخم إلى 2% في عام 2018 ولكننا نتوقع أن يظل التضخم دون 2% في عام 2018.



وقد حذر صندوق النقد الدولي كندا في مايو من تزايد اختلال توازن سوق الإسكان، وقال في مذكرة إن سوق الرهن العقاري الكندي الذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار كندي كان مهتما بالحفاظ على الاستهلاك الخاص، ولكن ديون الأسر ارتفعت ما قلص قدرتها على تحمل تكاليف السكن.