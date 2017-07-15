انخفض سعر برميل النفط الكويتي 56 سنتا ليبلغ مستوى 44.52 دولارا مقابل 45.08 دولارا للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات نهاية الأسبوعو، وذلك بعد ان ذكرت وكالة الطاقة ان الانتاج في منظمة «أوپيك» تراجع في الشهر الماضي لادنى مستوى له في ستة أشهر.



وخفضت منظمة «أوپيك» الانتاج بنسبة 78% الشهر الماضي مما نسبته 95% في شهر مايو الماضي وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية حيث قام العديد من الأعضاء بضخ كميات أكبر من النفط أكثر مما يسمح به اتفاق العرض.