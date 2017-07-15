%50 ارتفاع حجم إصدارات الديون الإسلامية عالمياً منذ بداية 2017

20 مليار دولار حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط

كشفت تقديرات «تومسون رويترز» في تقريرها الفصلي حول الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 462.1 مليون دولار خلال النصف الأول من 2017، بانخفاض 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي.



أما عمولات إصدارات الديون فبلغت 136.9 مليون دولار، بارتفاع نسبته 88% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة في النصف الأول منذ بداية إصدار البيانات في 2000.

وقال نديم نجار، المدير العام للشرق الأوسط وشمال افريقيا، تومسون رويترز: «ارتفعت عمولات إصدارات الأسهم 36% إلى 39.7 مليون دولار. أما إجمالي رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فبلغ 98 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل أداء مسجل في نصف أول منذ 2012.



وتراجعت رسوم القروض المجمعة بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 187.6 مليون دولار، وهي أقل حصة مسجلة في ثلاث سنوات».

وبلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مليار دولار، أي أقل بنسبة 72% من القيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وهي أقل قيمة نصف سنوية مسجلة بأول ستة أشهر منذ 2004.

وتلقت سوق إصدارات الديون في الشرق الأوسط دعما قويا من قيام السعودية بإصدار صكوك بقيمة 9 مليارات دولار في أبريل الماضي، ومن بيع الكويت سندات في الأسواق الدولية بقيمة 8 مليارات دولار خلال مارس الماضي، ليصل إجمالي إصدارات الديون في الشرق الأوسط 57.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 بنمو نسبته 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أنها القيمة الأعلى المسجلة في أول نصف من السنة منذ بدء رصد الإصدارات في 1980.

وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر نشاطا في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 21%، تلتها الكويت بحصة 18%. وارتفع حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 50% ليصل إلى 31.4 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.

واستحوذ بنك «أتش أس بي سي» على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال النصف الأول، ليجمع 29.2 مليون دولار، أي ما يشكل 6.3% من إجمالي الرسوم. وتصدر بنك «يو بي أس» قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة بحصة تبلغ 20% من رسوم الاستشارات، في حين حصل بنك «جيه بي مورغان» على المركز الأول من حيث رسوم إصدارات الديون.



بينما احتلت «إي أف جي هيرميس» المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم، مسجلة 12.4 مليون دولار، أي 31% من إجمالي رسوم الاكتتابات بالأسهم. أما البنك الصناعي والتجاري الصيني فاستحوذ على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط.

وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الشرق الأوسط 20.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2017، أي أكثر بمقدار 8% عن النصف الأول من العام الماضي.