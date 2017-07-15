احتلت الكويت المركز الرابع خليجيا من حيث الانفاق على مشروعات البنية التحتية بقيمة وصلت إلى 120 مليار دولار منها مشروعات قيد الانشاء بقيمة تقارب 40 مليار دولار بينما باقي المشروعات مازالت لم يبدأ العمل بها، وبتلك القيمة تحتل الكويت المركز الخامس من حيث أعمال الانشاء بعد دول الامارات والسعودية ومصر وقطر بحسب تقرير مجلة «بي إم اي» عن قطاع الانشاءات في منطقة الشرق الأوسط.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول من حيث تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقيمة مشروعات تبلغ 427 مليار دولار، وتوقعت المجلة تصاعد وتيرة تنفيذ المشروعات خلال العام الحالي مع بدء تنفيذ الخطط المستقبلية لعدد من الدول.

واحتلت السعودية المرتبة الثانية بقيمة مشروعات نحو 328 مليار دولار، ثم مصر بالمرتبة الثالثة بقيمة تبلغ 160 مليار دولار، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن قطر جاءت في المرتبة الرابعة ثم الكويت والعراق والجزائر وعمان والأردن والبحرين.

وبحسب رصد للمجلة، تبلغ قيمة مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط نحو 1.6 تريليون دولار، في ثاني أكبر قيمة للمشروعات سيتم تنفيذها في العالم بعد منطقة آسيا البالغة 3.9 تريليونات دولار.

وتابع التقرير: «لاتزال الأسواق الخليجية من أقل الأسواق المحفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى تطوير المشروعات، لاسيما سوق الإمارات التي تعد من أكثر البيئات الملائمة لمخاطر المشروعات».

وأوضحت المجلة أن مشروعات السكك الحديدية ستحقق نموا جيدا خلال الفترة المقبلة مع كثافة مشروعات مترو الأنفاق التي يتم تنفيذها في المنطقة خاصة في السعودية وقطر ومصر.