إيران تنوي زيادة إنتاجها.. والسعودية تخفض صادراتها للحفاظ على التوازن





في الوقت الذي يصارع فيه أعضاء منظمة «أوپيك» من أجل الحفاظ على تنافسية النفط مقابل الانتاج الغزير من النفط الصخري والثقيل بالولايات المتحدة وكندا، تأتي الضربات من المنتجين المستقلين او غير الملتزمين باتفاقية خفض الانتاج والتي مددتها المنظمة حتى مارس من العام المقبل.

واستقرت أسعار النفط أمس الجمعة، وذلك بعد ان ذكرت وكالة الطاقة ان الانتاج في منظمة «أوپيك» تراجع في الشهر الماضي لأدنى مستوى له في ستة أشهر، ما استدعى القلق بشأن وفرة المعروض بينما انخفضت العقود الآجلة لنفط خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم اغسطس الى مستوى 45.42 دولارا للبرميل في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لتصل إلى مستوى 47.6 دولار للبرميل.

وقال بنك الاستثمار الأميركي جيفريز «التزام «أوپيك» بتخفيضات الإنتاج تراجع إلى 98% في يونيو لكن الأهم أن إنتاج العضوين المعفيين حاليا من التخفيضات وهما ليبيا ونيجيريا أصبح يزيد نحو 700 ألف برميل يوميا عنه وقت إبرام اتفاق «أوپيك» في نوفمبر، ما يبطل أثر نحو 60% من تخفيضات «أوپيك»، وزيادة الإنتاج الأميركي بمرور الوقت تبطل أثر النسبة الباقية».

وتأتي تلك التخوفات من المنتجين في الشرق الأوسط في الوقت الذي توقعت فيه ادارة معلومات الطاقة الأميركية أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة من الخام في 2018 بدرجة أقل من التقديرات السابقة.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية توصلت المنظمة لحقيقة أخرى هي أن العضوين اللذين تم استثناؤهما من الاتفاق عرقلا أيضا جهودها بسبب زيادة إنتاجهما بشكل كبير، بحسب تقرير لموقع «أويل بريس». وأشارت تقارير إخبارية مؤخرا إلى نظر المنظمة في إمكانية تقويض إنتاج البلدين.

ويقول التقرير: إنه ربما يكون الحد من إنتاج ليبيا ونيجيريا الآلية الوحيدة المتبقية في جعبة «أوپيك» للسيطرة على جانب العرض، ومع ذلك يرى محللون أن المنظمة أخطأت حينما لم تضع حدا أقصى لإنتاج البلدين.

ووفقا لمسح أجرته «إس آند بي جلوبال بلاتس»، بلغ إنتاج ليبيا النفطي 810 آلاف برميل يوميا خلال يونيو بارتفاع قدره 80 ألفا مما كان عليه في مايو، وهو أعلى مستوى منذ 2014.

ويتجه إنتاج ليبيا من الخام إلى بلوغ مليون برميل يوميا بحلول نهاية يوليو الجاري، وتعتزم مؤسسة النفط الوطنية زيادة الإنتاج إلى 1.32 مليون برميل يوميا بنهاية هذا العام.

وبالنسبة لنيجـيـــريـــا، ارتفع الإنتاج إلى 1.78 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، بزيادة قدرها 50 ألف برميل يوميا عن مايو، وارتفع الإنتاج الإجمالي للبلدين معا بمقدار 380 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال أكتوبر من العام الماضي.

وحذر أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) محمد باركيندو من أن النصف الثاني من 2017 سيكون صعبا، معربا عن تفاؤله قائلا «الطلب على النفط سيرتفع في النصف الثاني».

وتتواصل الضغوط من الشرق حيث قال نائب وزير النفط الإيراني: إن طهران تتوقع وصول إنتاج البلاد من الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية 2017 مع سعي الدولة العضو في «أوپيك» إلى زيادة الإنتاج بعد أن خضعت لعقوبات دولية لسنوات.

وفي المقابل، أعلنت المملكة العربية السعودية أكبر الدول المنتجة والمصدرة بالمنظمة ان المملكة ستخفض شحنات الخام لزبائنها في أغسطس بأكثر من 600 ألف برميل يوميا لإحداث توازن في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي خلال فصل الصيف مع الاستمرار في الالتزام بمستويات الإنتاج التي تعهدت بها داخل منظمة «أوپيك».