أقبل موسم الصيف، وبدأ الجميع يستعد للهرب من الجو الحار واكتشاف العالم، لكن التحضير للرحلة لا يخلو من المشاكل والهموم، ولكن مع التطورات التكنولوجية المتسارعه التي نعيشها هذه الايام، أصبحت التطبيقات الإلكترونية وسيلة لتنظيم حياتك بسهولة ولإنجاز مختلف مهامك اليومية بكبسة زر، أو بمجرد تمرير إصبعك على الشاشة، لذلك نستعرض فيما يلي أفضل 5 تطبيقات يمكنها أن تجعل رحلتك أكثر بسهولة واستمتاع:

1 تطبيق AirWayBill

يتيح لك تطبيق AirWayBill اختيار أو شراء الأغراض واصطحابها معك خلال رحلتك، والحصول على مبلغ مالي لقاء هذه الخدمة. كل ما عليك فعله هو تحميل التطبيق وتوفير بعض المساحة في أمتعتك كي تتلقى مبلغا من المال! إذا كنت تعتزم السفر إلى وجهة ما وتعاني من نقص في السيولة، فاطلع على نصائح حزم الأمتعة على هذا التطبيق واستفد من المساحة المتوافرة في حقائبك لتجني بعض المال.

2 تطبيق ServiceMarket

إذا كنت تفتقر للوقت أو الطاقة لترتيب شقتك قبل السفر، سلم هذه المهمة إلى تطبيق ServiceMarket، الذي سيتولى القيام بأعمال الصيانة والتنظيف أثناء غيابك، وغيرها من الخدمات.

3 تطبيق Washmen

يبقى غسيل الملابس من أصعب الأعمال المنزلية، مهما حاول المرء وفعل، لكن لا داعي للقلق! أصبح بإمكانك غسل ملابسك وتجهيزها قبل الذهاب في اي عطلة بفضل خيار «Pick up at Door» الذي يتيحه التطبيق، ليسهل عليك هذه المهمة الشاقة.

4 تطبيق Careem

عند زيارة منطقة جديدة، سواء قصدت بلدا آخر أو كنت سائحا في بلدك، استعن بتطبيق Careem، رفيقك الدائم للتنقل بسهولة وراحة أينما كنت، واستفد من خاصية «Ride Later» أي خدمة الركوب لاحقا، واطلب من أحد السائقين اصطحابك من المطار وإيصالك إليه في ساعة محددة. كما أنه يستطيع انتظارك ما إن تحط الطائرة!

5 التطبيق التابع لمصرفك

كيف لك أن تعيش من دون مال؟ حتى لو كنت في آخر بقاع الدنيا، تستطيع الاستفادة من خدمات مصرفك الإلكترونية، ما عليك سوى التأكد من أن التطبيق الخاص بمصرفك حديث لكي تتمكن من استخدامه.