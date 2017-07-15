اعلن منتجع وسبا موفنبيك البحر الميت عن اجراء تجديديات كبيرة على الغرف العائلية الجديدة ليفتح، ابوابه امام زواره من الخليج عموما والكويت خصوصا، لقضاء تجربة متميزة في المنتجع الذي يتميز بوجود كافة المرافق، حيث يعتبر الوجهة الاولى في الاردن للترفيه والعطلات والرحلات للعائلات ورجال الأعمال.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للمنتجع عبدربه الطويسي ان فندق موفنبيك البحر الميت انشا سنة 1999 وهو من أوائل الفنادق والمنتجعات الخمس نجوم في منطقة البحر الميت، ويعتبر تجربة أردنية أصيلة ومنتجع على طراز قرية.

ويحتوي المنتجع على 346 غرفة وأجنحة شاطئية حديثة، كما يحتوي على حمامات سباحة وبرك خاصة للأطفال وجاكوزي، إضافة إلى 5 مطاعم موزعة في الأماكن المغلقة وفي الهواء الطلق. كما يضم مجموعة كبيرة من قاعات الاجتماعات المجهزة للمؤتمرات، وكذلك مسرح ومدرج لكافة الفعاليات.

وأضاف الطويسي انه تم إنشاء غرف جديدة عائلية، وهي غرف متصلة مخصصة للعائلات وتتميز بألوانها ومساحتها، وكذلك خدماتها لتوفير الراحة لجميع أفراد العائلة وتلبي جميع احتياجاتهم.



وقد بدأنا ببرنامج العائلة في جميع منتجعات وفنادق موفنبيك حول العالم Family program لتقديم العديد من النشاطات للطفال والعائلة.

وبالنسبة لاصحاب الاعمال، فان المنتج يتميز بوجود فريق Meeting & Events كامل يهتم باحتياجاتهم على مدار الساعة، من خلال خدمتهم منذ وصولهم وتقديم الطعام، كما لدينا العديد من غرف الاجتماعات المجهزة بشكل كامل لتخدم جميع أنواع الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات.