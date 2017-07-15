استكملت جنرال إلكتريك للطاقة وقبل الموعد المحدد عمليات التحول الرقمي في محطة الصبية لتوليد الطاقة بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة والتابعة لوزارة الكهرباء والماء، وستساهم هذه الخطوة في تعزيز موثوقية العمليات في المحطة، بالتزامن مع تحسين الأداء وبتكاليف اقل، ويمثل المشروع الاستخدام الاول للبرمجيات القائمة على منصة «بريديكس» التي طورتها جنرال الكتريك للتطبيقات الصناعية.

وبهذه المناسبة، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري: «يتمثل هدفنا في دعم الجهود الوطنية التي تركز على تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة بما ينسجم مع رؤية 2035 الرامية الى ترسيخ المكانة الاقليمية للكويت في مختلف القطاعات، ولا شك ان توفير موارد الطاقة الموثوقية وضمان أعلى مستويات الإنتاجية في الأصول هما من المرتكزات الرئيسية نحو تحقيق هذه الأهداف، ويعد التحول الرقمي لمحطة الصبية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة التي طورتها جنرال الكتريك رفدا لجهودنا الرامية في التوظيف الأمثل للأصول والاستفادة من امكاناتها الانتاجية بأفضل اسلوب ممكن».