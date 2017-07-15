قال محافظ الكويت لدى «أوپيك» هيثم الغيص، إنه من السابق لأوانه تحديد سقف لإنتاج النفط الليبي والنيجيري في الوقت الذي يحتاج فيه إنتاج البلدين إلى مزيد من الاستقرار.

وأضاف الغيص، في تصريحات صحافية، أن السوق تمضي في طريقها إلى التعــافـي نظرا لارتفاع الطلب العالمي.

وفي محاولة للتخلص من تخمة المعروض تعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018، في الوقت الذي تقلص فيه روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة الإنتاج بنصف ذلك المقدار.

وأوضح الغيص، بالقول: «كل هذا الحديث حول تحديد سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا سابق لأوانه، فالبيانات تظهر حتى الآن أنه لم تحدث زيادة حقيقة في الإنتاج إلا في يونيو».

وأضاف أن الإنتاج زاد بين 300 ألف و500 ألف برميل يوميا في المتوسط من الدولتين مجتمعتين منذ بدء اتفاق خفض الإنتاج في يناير 2017.