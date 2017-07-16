آمنة عمار حسن بن نخي تفوز بـ 250 ألف دينار في سحب الدانة

خلال واحد من أكثر السحوبات انتظارا لهذا العام، أعلن بنك الخليج عن فوز آمنة عمار بن نخي بجائزة نقدية بلغت قيمتها 250 ألف دينار في سحب الدانة ربع السنوي الثاني لهذا العام، وذلك على الهواء مباشرة عبر «برنامج ربع الديوانية» الإذاعي على راديو «إف إم 88.8»، يوم الخميس الموافق الماضي، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة، كما تم على الهواء مباشرة أيضا الإعلان عن الفائزين الثلاثة في السحب الشهري السادس لحساب red، الذين فازوا بجوائز «أبل» القيمة.

وقد هنأ بنك الخليج الفائزين الثلاثة في السحب الشهري السادس لحساب red، وهم وعد خالد فرحان البذالي الفائزة بجهاز «آيفونPlus 7»، وسارة علي محمد بهبهاني الفائزة بجهاز «آيباد برو»، وشريفة محمد محسن العجمي الفائزة بساعة «أبل» الذكية.

ويتضمن برنامج سحوبات الدانة لعام 2017 سحوبات يومية، خلال أيام العمل، على جائزتين لفائزين قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي. وسحوبات ربع سنوية، إضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى. ومن المقرر إقامة السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر 2017 على جائزة قيمتها 500 الف دينار كويتي، أما السحب الرابع والأخير فسيقام في 11 يناير 2018 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة نقدية قيمتها مليون دينار كويتي.

ويشجع بنك الخليج عملاءه على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في حساب الدانة، والذي يتم بكل سهولة سواء عبر أجهزة الصراف الآلي التفاعلية أو أجهزة الإيداع الاعتيادية أو من خلال خدمة الدفع الآلي الجديدة، كما بالطبع يمكن إتمام عمليات الإيداع عبر زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في أنحاء الكويت.

أما حساب red من بنك الخليج فقد صمم خصيصا لطلبة المرحلة الثانوية والكليات والجامعات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، ودون شرط وجود حد أدنى لفتح الحساب. يحصل عملاء red على فرصة دخول السحوبات الشهرية تلقائيا عند تحويل إعاناتهم الطلابية للفوز بجوائز قيمة تشمل جهاز «آيفون Plus 7»، وجهاز «آيباد برو»، وساعة «آبل» الذكية. وتستمر السحوبات حتى يناير 2018 على أن يقام السحب القادم في 24 يوليو 2017.

ويمنح حساب red عملائه العديد من المزايا من بينها فرصة الفوز بسيارة فيات C500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية. كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة دينارين لدى صالات العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع، وعلاوة على ذلك، يحصل العملاء على فرصة التسوق حصريا مع «إدفعلي» من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهي الشركة المتخصصة في تقديم صندوق البريد لخدمات التسوق عبر الإنترنت.