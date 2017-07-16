المسلم: البنك حريص على التفوق في خدمة عملاء «الرواد» وفق معايير عالمية

أكدت المديرة التنفيذية للمنتجات المصرفية والاستثمارية في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، نهال المسلم، حرص البنك على التميز والتفوق في تقديم أرقى الخدمات المصرفية لشريحة عملاء «الرواد» التي استحدثها البنك مؤخرا، منوهة بالالتزام بالسعي الدائم بمنح عملاء هذه الشريحة المزيد من المميزات الحصرية التي تجعلهم أكثر تميزا عبر تقديم باقات متنوعة من الخصومات الكبيرة والعروض الفريدة.

وشددت المسلم في تصريح صحافي بمناسبة اطلاق حملة «للرواد مكانة»، على ان «بيتك» لا يدخر جهدا في سبيل تكثيف الاهتمام بعملاء «الرواد» وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وتجاوز توقعاتهم من خلال طرح خدمات ومنتجات مصممة خصيصا لهم وفق اعلى المعايير العالمية في جودة الخدمة.

وأوضحت ان شريحة الرواد تشمل العملاء الذين يبدأ راتبهم الشهري من 4000 دينار او لديهم رصيد مالي يبدأ من 100 الف دينار الى 300 الف دينار.

وأضافت ان «بيتك» يقدم افضل الخدمات لعملاء هذه الشريحة، ومنها خدمة مدير علاقات عملاء لتلبية جميع احتياجات العميل المصرفية داخل الفرع وخارجه حسب رغبة العميل، ضمن أقصى درجات السرية والخصوصية، بالإضافة الى تقديم الاستشارات حول المنتجات الأنسب والأكثر ملائمة للعميل، واطلاعه على آخر الخدمات والمنتجات المصرفية والعروض الخاصة به.

وقالت ان «بيتك» يمنح عملاء «الرواد» بطاقة Visa Signature للسحب الآلي والتي توفر العديد من المزايا الحصرية كإمكانية الدخول إلى أكثر من 550 قاعة انتظار كبار الشخصيات في أكثر من 300 مطار حول العالم، وخدمة المساعدة الشخصية (فيزا كونسيرج) مجانا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخدمة تأمين سفر وغيرها العديد من الخدمات الحصرية.

ولفتت الى ان «بيتك» يقدم خدمة «بيتك كونسيرج» مجانا على مدار الساعة وفي مختلف الأماكن التي يترددون عليها بما يعزز من رضا العملاء ويمنحهم تجربة فريدة في التميز والرفاهية. وتضم الخدمة: خدمات المساعد الشخصي المهتم والمتابع لأمور العميل اليومية، وهو عبارة عن سكرتير خاص يهتم بكل ما يتطلب إنجازه للعملاء كتنظيم جداول الأعمال وحجوزات الطيران وغيرها، وخدمة المراسل الشخصي الذي يستطيع إنجاز معاملات العميل في الكويت ودول المنطقة في دبى والسعودية والبحرين، وخدمة ركن السيارات مجانا في عدة مواقع داخل الكويت، ولمدة يومين متتاليين مجانا في مطار الكويت الدولي وهي خدمة ينفرد «بيتك» بتقديمها على مستوى البنوك المحلية.

ونوهت بأن «بيتك» يقدم لعملاء الرواد عروض حصرية على معاملاتهم الائتمانية ويمنحهم نسب خصم خاصة على الخدمات التمويلية، كما يستثنيهم من الرسوم على عدد كبير من الخدمات المصرفية.

كما يقدم «بيتك» قائمة كبيرة من العروض والخصومات الحصرية لهذه الشريحة بالتعاون مع العديد من ارقى العلامات التجارية وذلك على مدار العام، ويتم نشرها على موقع «بيتك» الالكتروني.