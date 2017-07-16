14 مرة مكرر الربحية المتوقعة للسهم خلال 2018

حددت شركة «أرقام الاستثمارية» في تقرير صدر عنها في 12 يوليو 2017 السعر العادل لسهم شركة «هيومن سوفت» القابضة عند 6.056 دنانير، أي بزيادة تصل نسبتها الى 44.3% عن القيمة السوقية للسهم في بورصة الكويت البالغة 4.196 دنانير في تاريخ نشر التقرير.

وقد أوصت أرقام المستثمرين بشراء سهم شركة «هيومن سوفت» الرائدة في مجال التعليم العالي الخاص في الكويت، وصنفت الشركة بين الفرص الاستثمارية الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة الواعدة.

هذا، ويتم تداول سعر سهم «هيومن سوفت» بحسب التقرير عند 17 أضعاف صافي الأرباح المتوقعة للسنة المالية 2017 و14 أضعاف السنة المالية 2018.

ويأتي هذا التقرير بعد أقل من أسبوع على صدور تقرير بنك «إتش أس بي سي» البريطاني والذي حددت خلاله وحدة الابحاث العالمية التابعة للبنك السعر العادل لسهم «هيومن سوفت» عند 5.5 دنانير. يضاف الى ذلك تقارير عديدة صدرت في الأشهر الأخيرة تتوقع ارتفاع سهم الشركة القابضة التي تشكل اليوم محط أنظار كبرى شركات الاستثمار العالمية.

وتلعب شركة «هيومن سوفت» منذ أكثر من 20 عاما دورا مهما في التنمية الاقتصادية للكويت والمنطقة وهي حاليا القطب الأبرز في مجال التعليم العالي في الكويت من خلال جامعة الشرق الأوسط الأميركية الأكبر بين الجامعات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتميز بتوفيرها اختصاصات متنوعة في مجالات الهندسة وإدارة الاعمال تستجيب بنجاح وفعالية لحاجات سوق العمل المحلي.