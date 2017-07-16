33% تراجعاً سنوياً بحجم الودائع بالعملات الأجنبية إلى 2.47 مليار دينار

32.3 مليار دينار ودائع القطاع الخاص بالدينار بنمو سنوي 3.6%

سعر صرف الدولار يتراجع رغم انخفاض أسعار النفط محمود صبحي

تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في البنوك الكويتية لصالح الإيداع بالدينار خلال السنوات الخمس الماضية وذلك بالرغم من قوة الدولار مع رفع أسعار الفائدة الأميركية وانخفاض أسعار النفط العالمية بما يعكس نجاح السياسة النقدية في زيادة الميزة التنافسية للدينار أمام باقي العملات وفي مقدمتها الدولار، حيث ان ذلك التراجع يأتي في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط والتي ارتبط سعر صرف الدولار أمام الدينار بالزيادة مع تراجع النفط إلا أن قوة تنافسية الدولار استطاعت أن تعطل ذلك الارتباط العكسي حيث حافظ الدينار على سعر صرفه أمام الدولار وفي الوقت نفسه زاد الإيداع بالدينار على حساب الودائع بالعملات الأجنبية.

جاءت وتيرة تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الأكثر حدة على صعيد سنوي بنهاية مايو الماضي بانخفاض بلغت نسبته 33% حيث وصلت قيمتها إلى 2.47 مليار دينار مايو الماضي مقارنة بـ 3.68 مليارات دينار نهاية مايو 2016 وعلى صعيد شهري تراجع الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 8.1% مقارنة بـ 2.69 نهاية أبريل الماضي.

في المقابل زاد الإقبال على الإيداع بالدينار حيث شهد نموا شهريا بلغت نسبته 0.8% لتصل إلى 32.28 مليار دينار بزيادة 260 مليون دينار عن قيمتها في أبريل الماضي عند 32.02 مليار دينار وبوتيرة سنوية ارتفعت الودائع بالدينار بنسبة 3.6% مقارنة بـ 31.15 مليار دينار بنهاية مايو من العام الماضي.

سعر الصرف.. والنفط

يرتبط سعر صرف الدينار مع الدولار كأقوى العملات العالمية الأجنبية تاريخيا بتغيرات أسعار النفط فمنذ منتصف 2014 ومع تراجع أسعار النفط بشكل حاد الى مستويات تاريخية وصلت إلى 30 دولارا للبرميل في مطلع 2016 وهو ما تزامن معه ارتفاع سعر صرف الدولار من 280 فلسا إلى مستويات 300 فلس في الاشهر الأولى من 2015 ليرتفع قرابة 7% في ستة أشهر.

وعلى الرغم من مواصلة تراجع أسعار النفط خلال 2015 الا ان الدولار استمر في منطقة 300 فلس او يزيد قليلا على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط وتاريخيا وصلت الودائع بالعملات الأجنبية في تلك الفترة إلى أعلى مستوياتها التاريخية لتلامس 4.4 مليارات دينار في ابريل من العام 2015.

ومنذ مطلع يناير والدولار في موجة هبوطية بطيئة أمام الدينار حيث انخفض سعر صرف الدولار من مستويات 306 - 307 فلوس مطلع العام الحالي الى 303 فلوس في الوقت الحالي وذلك في الوقت الذي انخفض فيه سعر النفط بشكل حاد، حيث وصل النفط الكويتي الى قرابة مستويات 40 دولارا للبرميل في نهاية يونيو الماضي فيما واصلت الودائع الدينارية النمو على حساب ودائع القطاع الخاص.

التوزيع النوعي للودائع

وصل إجمالي حجم الودائع بالقطاع المصرفي إلى 41.67 مليار دينار بنهاية مايو الماضي بنمو شهري 0.5% ونمو سنوي 1.8% وتنقسم الودائع الى ودائع القطاع الخاص بقيمة 34.7 مليار دينار منها 32.28 مليار دينار ودائع بالعملة المحلية و2.47 مليار دينار ودائع بالعملات الأجنبية وودائع حكومية بقيمة 6.91 مليارات دينار.

تمثل الودائع لأجل النسبة الكبرى من ودائع القطاع الخاص حيث تصل الى 18.6 مليار دينار لتمثل 58% من اجمالي الايداع بالدينار للقطاع الخاص بالعملة المحلية والباقي عبارة عن ودائع ادخارية قيمتها 4.88 مليارات دينار وودائع تحت الطلب بقيمة 8.76 مليارات دينار.