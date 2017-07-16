«نفط الخليج» تدرس إمكانيات الشركات المحلية لتنفيذ باقي المشروع

162.2 مليون دولار تم إنفاقها على المشروع حتى أبريل الماضي

تغيير تاريخ إنجاز المشروع 3 مرات بعد البدء في مرحلة الإنشاء أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة ان الشركة الكويتية لنفط الخليج تدرس امكانيات الشركات المحلية المختصة في تنفيذ خطوط الانابيب لتولى النطاق المتبقى من تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل الغاز من الخفجي إلى الكويت، وذلك عقب تعثر المقاول الرئيسي شركة تكنيب الفرنسية في عمليات التنفيذ وتأخر المشروع لأكثر من 3 سنوات.

وذكرت المصادر ان حجم المبالغ المالية التي تم صرفها على المشروع حتى شهر ابريل الماضي بلغ 162.2 مليون دولار، علما بأن قيمة العقد الاساسية الموقعة في فبراير 2012 تبلغ 153 مليون دولار وتمت اضافة العديد من الاعمال التغييرية لتصل قيمة العقد النهائية الى 177.3 مليون دولار، اي بزيادة بلغت 15%.

يشار إلى أن مشروع إنشاء خط أنبوب 12 بوصة لنقل حصة الكويت البالغة 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و6 آلاف برميل من الغاز المسال يوميا من عمليات الخفجي المشتركة إلى نقطة الربط التابعة لشركة نفط الكويت، ومن ثم إلى مصفاة ميناء الأحمدي، بهدف الاستفادة من هذه الكميات الكبيرة في الاستخدامات المحلية يعد من أهم المشاريع التي تخدم التوجهات الاستراتيجية للشركة الكويتية لنفط الخليج ودولة الكويت، علما بأنه تمت ترسية العقد في 5 فبراير 2012 وتم البدء في مرحلة الانشاء (EPC) في 5 فبراير 2012 وتم تحديد الانجاز النهائي من المشروع في فبراير 2015، وتم تعديل انجاز المشروع 3 مرات، حيث المرة الاولى اصبح تاريخ انجاو المشروع في 5 فبراير 2015 والمرة الثانية ليصبح في 31 ديسمبر 2016 والمرة الثالثة في 30 مارس 2017.

ورصدت المصادر الاسباب الرئيسية التي ادت الى توقف المقاول عن العمل هي كالتالي:

1 ـ التغيير في نطاق عمل المشروع في مرحلة الهندسة والشراء، وذلك بسبب التفاصيل الفنية المتعلقة بربط خط الانابيب للمشروع مع خط الانابيب في شركة نفط الكويت.

2 ـ قام المقاول بتسريح (نقل) المعدات والعمالة الخاصة بالمشروع في الجانب الواقع في الكويت بدون موافقة شركة نفط الخليج في اغسطس 2016.

3 ـ تمت اضافة متطلبات فنية في نطاق عمل المشروع.

وذكرت المصادر ان الشركة قامت بتطبيق عقوبات على المقاول حيث ابلغت المقاول رسميا بالعقوبات المترتبة نتيجة توقفه عن استكمال العمل حيث ان المعنيين في الشركة قاموا بعقد اجتماع ارشادي مع ادارة المقاول لعدة مرات وذلك لتوقف المقاول عن العمل، مشيرة الى ان الشركة ستقوم بتطبيق شروط التعويض كما هي مذكورة في العقد حيث ان الشركة قامت بإبلاغ المقاول بالعقوبات المترتبة عليه في تأخير انجاز المشروع.

وحول الاسباب التي دفعت الشركة لتعديل مواعيد انجاز المشروع قالت: انه تم التغيير لتأخر الشركة في ترسية التصاميم الهندسية لانشاء صائد الشوائب الجديد حيث تم الانتهاء من محرلة التصاميم الهندسية في مايو 2014، وتم التأخير نتجية توقف العمليات الانتاجية في عمليات الخفجي المشتركة حيث تأخر حصول الشركة على تصريح استخدام الاراضي لبناء المرافق البرية وخطوط الانابيب في الخفجي، وتمت مراجعة اساس التصميم لمكونات الغاز الطبيعي المتكثف وزيادة معدل تدفقه وفقا للمعلومات الواردة في عمليات الخفجي المشتركة وطلب المعنيين في شركة نفط الكويت تغيير كابل الالياف البصرية الاساسية من 48 شعيرة الى 60 شعيرة وادخال متطلبات المجلس الاعلى للامن الصناعي بالمملكة العربية السعودية والتي طلبت التحقيق الكامل في تصميم نطاق العمل في المشروع بالكامل في منطقة الخفجي.

وذكرت المصادر انه تم تغيير نطاق عمل المشروع لاحقا بإضافة 9.5 كم لخط الانبوب (المرحلة الاولى) بالاضافة الى مراجعة التصميم الهندسي (60%) وشراء المواد المطلوبة.