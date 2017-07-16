محمد عواضة

تبدأ جميع المؤسسات المالية الكويتية في تطبيق كافة البنود المتفق عليها والخاصة بمعيار الابلاغ المشترك CRS على أن يتم ارسالها لاحقا الى الادارة الضريبية بوزارة المالية مستوفية الشروط وذلك وفقا لاتفاقية تبادل المعلومات الضريبية وذلك للحسابات المالية التي تحتفظ بها المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ اعتبارا من 31 مارس الماضي

وأشار قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح الى حق المؤسسات المالية في تطبيق كافة الاجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجب على المؤسسات المالية ان يتم استخدام السنة المالية الميلادية وتضمين المبالغ بالدولار الأميركي او ما يقابله من الدينار مع ضرورة الاحتفاظ بالسجلات التي تحصل عليها المؤسسة او تنشأ لغرض الامتثال لهذا القرار الوزاري