زادت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثاني على التوالي مع استمرار تعافي أنشطة الحفر للشهر الرابع عشر، لكن وتيرة الزيادة تباطأت إلى أدنى مستوياتها هذا العام مع تراجع أسعار الخام رغم الجهود التي تقودها «أوپيك» للتخلص من تخمة المعروض العالمي.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة في تقريرها الذي يلقى متابعة وثيقة إن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارتين في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو ليصل العدد الإجمالي إلى 765 منصة، وهو أكبر عدد منذ أبريل 2015.ويقابل هذا العدد 357 منصة حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في أكثر من 50 أسبوعا من الأسابيع التسعة والخمسين الماضية منذ بداية يونيو 2016. غير أن وتيرة زيادة عدد الحفارات تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسعار الخام. وبلغ متوسط عدد الحفارات التي جرت إضافتها على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة خمس منصات وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2016.