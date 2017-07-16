￼ المنتدى أصبح أحد معالم النهضة التكنولوجية بالكويت

￼ «التحول نحو الرقمية» مسار حتمي لضمان استمرار المؤسسات

￼ «المركزي لتكنولوجيا المعلومات» يتابع تقديم جائزة «الخدمة الإلكترونية المتميزة» من منصة المنتدى

￼ المنتدى يستقطب عمالقة شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات الكويتية أعلنت شركة نوف إكسبو عن تنظيم «منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس ـ التحول نحو الرقمية» للعام الخامس على التوالي، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 5 الى 7 نوفمبر المقبل، بقاعة الراية في فندق كورت يارد ماريوت الكويت. ويأتي هذا المنتدى تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك في إطار الدعم الرسمي المتواصل الذي ساهم في جعل منتدى الحكومة الإلكترونية أحد معالم النهضة التكنولوجية في الكويت، حيث يسهم من خلال المحاور والمواضيع التي يطرحها في رسم المستقبل لمجتمع المعلومات في الكويت وتطور مسيرة الخدمات الحكومية الإلكترونية فيها.

محاور المنتدى

سيتناول «منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس ـ التحول نحو الرقمية» والمعرض المصاحب له مختلف الجوانب التي يتعين على الجهات الحكومية أخذها بالاعتبار خلال عملية تحولها نحو الرقمية. وسيرسم المنتدى للمسؤولين والمختصين طريقا أكثر وضوحا لعملية التحول نحو الرقمية والعوامل التي تحتم السير بها، كما سيوضح المخاطر المحتملة وكيفية تجنبها مستفيدا من تجارب الدول التي سبقت. وسيتطرق كذلك، إلى الظواهر التكنولوجية الحديثة وتأثيرها على مسيرة التحول نحو الرقمية وكيفية الاستفادة منها، وتجدر الإشارة إلى أن التحول نحو الرقمية يعتبر المسار الإلزامي لكل المؤسسات في القطاعين العام والخاص للبقاء في دائرة العمل والنمو والمنافسة من الآن وصاعدا.

تحول رقمي

يمكن تعريف التحول نحو الرقمية على أنه التبني المتسارع للأنشطة والأعمال والإجراءات وتطوير المهارات وأنظمة العمل لنتمكن من الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات، وتحديد الخطوات بهذا الشأن على نحو استراتيجي وضمن أولوياتها المنطقية.

وبغض النظر عن هذا التعريف أو غيره، فإن القيمة الحقيقية للتحول نحو الرقمية تكمن في رفع الإنتاجية وتحسين الخدمات على جميع أصعدة الأعمال وتخفيض كلفتها في نفس الوقت، وينطبق ذلك على كل المؤسسات سواء كانت ضمن نطاق القطاع العام أو القطاع الخاص.

جائزة المنتدى

في هذا السياق، أعلنت شركة NoufEXPO في بيان صحافي، أن منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس سيشهد الإعلان عن الفائز بجائزة الخدمة الإلكترونية المتميزة، والتي سبق أن أطلقها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات خلال الدورة الرابعة للمنتدى العام الماضي.

وتشكل الجائزة حافزا قويا لكل الجهات الحكومية للإسراع في خططها لتطوير خدماتها الإلكترونية المتعلقة بخدماتها للمواطنين، كما تدفعها لإنجاز خططها من خلال جهد منسق للتحول نحو الرقمية في كل مجالات العمل والخدمة العامة المنوطة بها.

يذكر أن جائزة الخدمة الإلكترونية المتميزة تمنح للجهة الحكومية التي تقوم بإطلاق أفضل خدمة إلكترونية على البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت www.e.gov.kw، وفق المعايير الفنية التي يضعها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لذلك.

مشاركات واسعة

وأكدت الشركة في ختام بيانها أن منتدى الحكومة الإلكترونية ومنذ دورته الأولى في العام 2013 شهد مشاركة واسعة من العديد من شركات التكنولوجيا العالمية مثل Microsoft وIBM وEMC وCISCO وSymantec وFireEye وEY وAruba وغيرها، بالاضافة الى العديد من الشركات المحلية الكبرى، مثل شركة الاتصالات الكويتية «VIVA»، وشركة صناعات الغانم، وبيت التمويل الكويتي، وشركة الخدمات المصرفية الآلية «KNET»، وغيرها.

كما يشهد المنتدى تواجد العديد من المؤسسات الحكومية في الكويت، والتي تقوم بعرض مشاريعها وخدماتها الإلكترونية المختلفة، وتقوم اللجنة العلمية المكلفة من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وشركة نوف إكسبو واللجان التنظيمية الأخرى بوضع اللمسات النهائية للبرنامج العلمي للمنتدى وجميع الإجراءات التنظيمية الأخرى له.

ويمكن للشركات والمؤسسات المتخصصة الراغبة في المشاركة في المنتدى من خلال تقديم أوراق عملها وعرض منتجاتها وخدماتها وخبراتها في المعرض المصاحب له، التواصل مع اللجنة العلمية على الرقم +965 22469921، أو على البريد الإلكتروني [email protected] في أقرب فرصة ممكنة.