محمود عيسى

حلت الكويت في المركز السابع عالميا والثانية شرق اوسطي على قائمة شركة «اي بي ار» للخدمات النفطية من حيث الايرادات في عام 2015، فيما حلت شركة ارامكو السعودية في المركز الاول.

وقالت الشركة في تقرير حديث لها ان الطلب المتزايد على النفط والغاز في جميع أنحاء العالم ادى إلى زيادة كبيرة في إنتاج أنواع الوقود المختلفة على مدى العقود القليلة الماضية.

وساعد إدخال تكنولوجيات جديدة لأنشطة الاستكشاف والإنتاج في صناعة النفط والغاز العديد من الشركات في جهودها الرامية إلى زيادة إنتاجها إلى عدة أضعاف ما كان عليه من قبل. ومع ذلك، قالت الشركة ان إنتاج النفط والغاز يتركز في بعض دول الشرق الأوسط إلى حد كبير حيث قالت ان شركتين من اكبر 8 شركات منتجة للنفط تتركز في هذه المنطقة وهما «ارامكو» ومؤسسة البترول الكويتية، وفيما يلي قائمة بكبرى هذه الشركات كما صنفتها شركة اي بي ار:

1) شركة ارامكو السعودية، وهي معنية باستكشاف وإنتاج وتكرير وتوزيع وتسويق النفط والغاز. وهي تشغل أكبر شبكة هيدروكربونية مستقلة في العالم، كما انها تتسيد نظام الغاز الرئيسي العالمي وتدير ايضا حقل الغوار وحقل السفانية، وهما أكبر الحقول البرية والبحرية في العالم على التوالي. وفي عام 2015، حققت الشركة إيرادات بلغت 478 مليار دولار أميركي.

2) سينوبيك الصينية، وتشمل أنشطتها التنقيب عن النفط والغاز وتكريره وتسويقه، وإنتاج ومبيعات البتروكيماويات، وغيرها. وفي 31 ديسمبر 2015، بلغ إنتاجها من النفط والغاز 471 مليون برميل من النفط المكافئ، في حين بلغت إيراداتها 455 مليار دولار.

3) شركة البترول الوطنية الصينية وبلغت ايراداتها 428.6 مليار دولار في 2015

4) بتروتشاينا الصينية وبلغت ايراداتها 368 مليار دولار في 2015

5) شركة ايكسون موبيل الاميركية وبلغت ايراداتها في 2015 نحوا من 269 مليار دولار

6) شركة رويال داتش البريطانية الهولندية وقد حققت في عام 2015 ايرادات بلغت 265 مليار دولار

7) مؤسسة البترول الكويتية، حيث تركز انشطتها على التنقيب عن النفط وانتاج والبتروكيماويات والتكرير والتسويق والنقل. تأسست في عام 1980 كهيئة شاملة لإدارة المصالح النفطية الكويتية المتنوعة، ومنها شركة الكويت للصناعات البترولية المتكاملة، شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وهي بعض الشركات التابعة لها. وحققت الشركة إيرادات بلغت 251.9 مليار دولار أميركي في عام 2015.

8) بريتيش بتروليوم البريطانية وقد حققت في عام 2015 ايرادات بلغت 222.8 مليار دولار.