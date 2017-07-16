انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد، إلى مستوى 0.302 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.347 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 0.396 دينار بينما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.314 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وانخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك بعد أن أظهر تقرير تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر من المتوقع ليصل إلى مستوى 93.1 نقطة خلال الشهر الجاري مما يعيد القلق حول حالة الاقتصاد الأمريكي إلى الواجهة.