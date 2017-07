مركبة «سكاي جَت» تجسد فلسفة العلامة التجارية التصميمية والتكنولوجية

احتفالا بشراكتها الإبداعية في تقديم فيلم الخيال العلمي المقبل «فاليريان ومدينة الألف كوكب» (Valerian and the City of a Thousand Planets) للمخرج المبدع لوك بيسون، كشفت العلامة التجارية الفاخرة لكزس مؤخرا عن لمحة لما وراء كواليس التعاون في مشروع ابتكار مركبة المطاردة الفضائية «سكاي جَت» ذات المقعد الواحد، مجسدة فلسفة العلامة التجارية التصميمية والتكنولوجية والتي استوحي منها التصميم النهائي للمركبة، وبطريقة لم يكن لها مثيل من قبل.

وتكمن الفكرة من وراء هذه الخطوة في منح جماهير عالم المركبات وعشاق السينما على حد سواء فكرة وافية عن تفاصيل عملية تطوير مركبة «سكاي جَت»، وتقديم رؤية وتجربة فريدة حول تعاون شركة لكزس مع لوك بيسون وفريقه التصميمي لتطوير مركبة المطاردة الفضائية المستقبلية على شاشة السينما بطريقة مذهلة.

وتقدم سلسلة التصميم والتكنولوجيا المتوفرة على موقع لكزس إنترناشيونال معلومات تفصيلية عن رحلة مركبة «سكاي جَت» ابتداء من المفهوم الأصلي من المخيلة الإبداعية للمخرج لوك بيسون، إلى تصورها من قبل مصمم مفهوم «فاليريان» بن ماورو، وصولا إلى التعاون مع العلامة التجارية الفاخرة لكزس، الذي يتوافق مع طموح بيسون لابتكار مركبة تتماشي مع عالم «فاليريان» المستقبلي الذي يأتي بعد 700 سنة من الآن.

ولأخذ هذه التجربة إلى مستوى جديد كليا، تم مؤخرا إطلاق تسجيل فيديو قصير لمدة 90 ثانية يصور إنتاج مركبة المطاردة الفضائية «سكاي جَت»، ويوفر نظرة حصرية خلف الكواليس لمركبة المطاردة الفضائية «سكاي جَت» في موقع التصوير مع المخرج بيسون وبطل الفيلم داين ديهان في دوره الرئيسي كشخصية «فاليريان». كما يحتوي الفيديو على تعليق لمنتجة الفيلم فيرجيني بيسون-سيلا، ومصمم مفهوم «فاليريان» بن ماورو، وكبير مهندسي لكزس تاكياكي كاتو.

وقال كاتو: ستستمر التكنولوجيا في التطور، وستكون هناك في المستقبل الكثير من الأشياء التي يستحيل تصورها الآن، ولكننا في لكزس نستمر في تحدي أنفسنا لنتمكن من تصورها برؤية إبداعية. قد تكون المركبات في المستقبل قادرة على التحليق في الهواء، غير أننا كعلامة تجارية فاخرة نعتبر أنه من الضروري أن تحافظ على تأثيرها العاطفي.

من جانبه، قال تاكايوكي يوشيتسوغو، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: كعلامة تجارية تثري أسلوب الحياة الفاخر، نحرص في لكزس دائما على تقديم ابتكارات جديدة تمنح عملائنا وجمهورنا تجارب فريدة تشكل مصدر إلهام وتشويق لهم. ويعكس تعاوننا في مشروع ’سكاي جت‘ التزامنا الراسخ بأن نكون عنصرا رئيسيا في قلب الابتكارات التي تشكل مستقبلنا، كما يؤكد على شغفنا بأخذ فلسفة لكزس التصميمية والتكنولوجية والإبداعية إلى آفاق جديدة تتخطى حدود عالم صناعة المركبات.

وعندما تم تصميم المقصورة الداخلية لمركبة «سكاي جَت» التجريبية، استقى فريق فاليريان الإبداعي إلهامه من رؤية لكزس المستقبلية للذكاء الاصطناعي، والتي تظهر طموح العلامة التجارية الفاخرة لتطوير مركبة تندمج مع السائق، بحيث يتمكن من السيطرة عليها بمجرد إيماءات بسيطة باليد، مثل تكنولوجيا التصوير التجسيمي المستخدمة في مركبة LF-FC التجريبية، أو حتى التحكم بها بواسطة العقل البشري.

ويحمل التصميم النهائي لمركبة المطاردة الفضائية «سكاي جت» نسخة معدلة خصيصا من الشبك المغزلي المميز لعلامة لكزس الفاخرة، ومصابيح أمامية تماثل مصابيح مركبة لكزس LC كوبيه 2017، والتي تمتاز بطابعها الرياضي وانسيابيتها الهوائية. وتنص أحداث الرواية أيضا على استخدام كبسولة للطاقة من وحي الخيال، والتي تم استلهامها من الأعمال الابتكارية لشركة لكزس فيما يتعلق بتكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين.

وسيحصل المعجبون على لمحة حصرية أخرى لهذه المركبة المبتكرة وهي تحلق في أنحاء عالم «فاليريان» في إعلان لكزس «سكاي جَت» الجديدة الذي نشر مؤخرا، وذلك قبل الإطلاق العالمي الذي طال انتظاره لفيلم «فاليريان ومدينة الألف كوكب» في دور السينما بتاريخ 21 يوليو.