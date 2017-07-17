أعلن بنك برقان، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: انفال سعود العجمي، بدور محمد القطان، منى محمد الغزاوي، حمد عبدالله العتيقي، محمد اعجاز احمد، بجائزة البنك اليومية وقيمتها 5 آلاف دينار لكل منهم.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار كويتي، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.