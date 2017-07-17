«كونتيننتال 2017» تحصل على تصنيفات جيدة في الاختبارات الخمسة لتحمل الصدمات

حـــصـدت لــينـــكون كونتيننتال 2017 أعلى جائزة من معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث فازت سيارة السيدان الرائدة من شركة لينكون بلقب «السيارة الأكثر أمانا بلس» Top Safety Pick+. واستكمالا للنجاح الذي حققته كونتيننتال، فازت لينكون MKZ وMKX بلقب السيارة الأكثر أمانا كل عن فئتها.

وحصل النظام المساعد لما قبل التصادم الذي يعمل مع نظام رصد المشاة في مركبات لينكون على تصنيف متفوق. ويستخدم النظام الذي تم تصميمه للحد من شدة الاصطدام الأمامي وتجنبه في بعض الحالات، بما في ذلك حوادث المشاة، كاميرا وتكنولوجيا الرادار لتحذير السائق من الاصطدام. وإذا لم يستجب السائق في الوقت المناسب، يقوم النظام تلقائيا بتشغيل مكابح المركبة.

وتم تجهيز سيارات لينكون كونتيننتال، MKZ وMKX، بالنظام المساعد لما قبل التصادم مع نظام رصد المشاة، الذي تمكن من تجنب الاصطدام على مسار الاختبار بسرعة 20كلم/ الساعة و40 كلم/ الساعة.

وتلبي العناصر الموجودة في نظام التحذير من الاصطدام الأمامي معايير إدارة السلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأميركية.

كما حصلت المصابيح الأمامية المتكيفة نوع LED المتوافرة في سيارات لينكون على تصنيف جيد، حيث تتميز بإضاءة قوية على الطرق المستقيمة والمنعطفات الحادة على حد سواء. وتستخدم المصابيح نظام مساعد الضوء العالي وهي خاصة تعمل تلقائيا على التبديل بين الضوء العالي والضوء المنخفض اعتمادا على تواجد مركبات أخرى أمام السيارة.

كذلك يوجد في السيارات مجموعة من التقنيات الحدسية المساعدة للسائق، ويستخدم النظام المساعد لما قبل التصادم الذي يعمل مع نظام رصد المشاة كاميرا وتكنولوجيا الرادار لرصد اقتراب السيارة من المركبات الأخرى والمشاة. وإذا رصد النظام احتمال وقوع تصادم، يقوم بتحذير السائق عبر تنبيهات مرئية ومسموعة، وعند الحاجة، تتم تهيئة المكابح وزيادة درجة حساسيتها للمساعدة في توفير استجابة كاملة.

ويستخدم نظام المحافظة على المسار كاميرا أمامية ترصد خطوط المسار، ويمكن لهذا النظام التأثير على عزم دوران عجلة القيادة وتنبيه السائق عبر اهتزاز عجلة القيادة عند رصد الحساسات لانحراف السيارة عن المسار.

وتم تزويد سيارات لينكون الثلاث بنظام معلومات النقطة العمياء مع نظام التنبيه لحركة المرور الخلفية الذي يستخدم حساسات تعمل بالرادار لتنبيه السائق عبر أضواء توجد على المرآة الجانبية عند رصد مركبة أخرى في النقطة العمياء، وعند قيام السائق بالرجوع إلى الخلف، يرصد النظام اقتراب المركبات من كلا الجانبين، وينبه السائق باستخدام ضوء تحذيري ونغمة صوتية مسموعة.