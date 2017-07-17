الناقلة تشغل طائرة من طراز إيرباص 320 لخدمة الخط الجديد

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف بواقع سبع رحلات أسبوعيا ابتداء من 28 أغسطس 2017.

وتعد كييف واحدة من أقدم المدن في أوروبا الشرقية ومركزا للتاريخ والثقافة، وتحفل بالعديد من الصروح العمرانية والمتاحف والمعارض التي تستعرض الماضي العريق للمدينة الممتد لعدة قرون، حيث تشكل هذه الشواهد الفنية والعمرانية إرثا عالميا.

وتعد هذه المدينة الجميلة أيضا واحدة من الكنوز غير المكتشفة في أوروبا الشرقية، حيث تحتوي على العديد من ناطحات السحاب والقلاع والمباني الملتوية والقباب الذهبية لتصبح وجهة شهيرة ومفضلة للمسافرين.

ويأتي تدشين الرحلات الجديدة إلى العاصمة الأوكرانية جزءا من خطط التوسع العالمية للناقلة القطرية في أوروبا الشرقية، حيث ستقوم الناقلة بإطلاق رحلاتها هذا الصيف إلى سكوبيه في جمهورية مقدونيا وبراغ في التشيك وسراييفو في البوسنة والهرسك.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يتزامن إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى كييف مع خططنا الطموحة لتسريع وتيرة التوسع عالميا، حيث نتطلع قدما إلى إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكة وجهاتنا المتنامية بهدف تحسين تجربة السفر لعملائنا. وسيحظى الركاب من كييف بالفرصة للسفر عبر مطار حمد الدولي الحائز عدة جوائز إلى مختلف وجهاتنا الشهيرة في أوروبا الشرقية وإلى جميع الوجهات التي نسير رحلات إليها.

وأضاف الباكر: يسرنا تدشين رحلاتنا إلى كييف الآن لنمكن عملاء الخطوط الجوية القطرية من زيارة مدينة تعد من أكثر المدن جمالا في أوروبا الشرقية.

وستسير الناقلة الوطنية لدولة قطر طائرة من طراز إيرباص 320 إلى كييف، حيث تتألف هذه الطائرة من 12 مقعد في درجة رجال الأعمال و132 مقعد في الدرجة السياحية. وتحتوي الطائرة على شاشات عرض شخصية لكل مسافر مزودة بالجيل الجديد التفاعلي من نظام أوريكس ون الترفيهي، والذي يقدم أكثر من 3000 خيار ترفيهي.

وستقوم الخطوط الجوية القطرية، الحائزة جائزة أفضل خطوط طيران في العالم - 2017 من قبل سكاي تراكس، بتدشين 25 وجهة جديدة خلال العامين 2017 و2018، بما في ذلك كانبرا في أستراليا وشيانغ ماي في تايلند وريو دي جانيرو في البرازيل وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة وسانتياغو في تشيلي، وغيرها.