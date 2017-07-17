أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أن مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الإئتماني، قد رفعت التصنيف الائتماني طويل الاجل للمجموعة من «-B» إلى «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما أكدت التصنيف عند مستوى «B» لمخاطر الائتمان على المدى القصير. ووفقا لبيان صحافي صادر عن مجموعة جي إف إتش، فان هذا التصنيف يعكس التطورات الإيجابية التي ساهمت في تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة، بما يتماشى مع إستراتيجيتها المعلنة. كما استعرض التقرير النظرة الإيجابية للإجراءات التي قامت بها إدارة المجموعة لإعادة توظيف نماذج عملها بالتركيز بشكل أكبر على الاستثمارات المدرة للدخل والتي يتوقع أن تؤدي إلى ربحية مستقرة ومستمرة.

وتتضمن هذه الإجراءات الحصول على عوائد ثابتة ومتزايدة من انشطة الصيرفية التجارية للمجموعة. كما اعتبرت فيتش وجود مجموعة أبوظبي المالية كمساهم رئيسي في المجموعة عاملا إيجابيا. وأكدت «فيتش» إمكانية رفع هذه التصنيفات في حال حافظت المجموعة على معدلات ربحية وتدفقات نقدية مستقرة من خلال نموذج عملها. كما أن التطوير والتخارج من المشاريع العقارية القديمة يمكن أن يكون أمرا إيجابيا بالنسبة للتصنيفات.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش هشام الريس: «نحن سعداء برفع التصنيف من قبل مؤسسة فيتش وإقرارها بالتطور المستمر لأعمال المجموعة ووضعها المالي بالإضافة إلى توقعاتها المستقبلية الإيجابية».

وأضاف: «لقد عملنا بجهد دؤوب لتسوية المسائل القضائية وتحقيق التنوع في نموذج عملنا. وكما لاحظت «فيتش»، فإننا الآن نملك مجموعة قوية من الاستثمارات المدرة للدخل مع ميزانية عمومية قوية وأصول يمكنها أن تزودنا بعوائد ودخول ثابتة».