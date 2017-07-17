ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق الاسبوعي، وحققت أحد أكبر المكاسب الأسبوعية هذا العام، حيث ارتفع خام برنت إلى 48.91 دولارا مقتربا من مستويات بداية شهر يونيو قبل أن يهبط دون حاجز الخمسين دولارا! وارتفع خام نايمكس إلى 46.54 دولارا.

ارتفاع الأسعار جاء بعد أن استجابت تحركات أسعار العقود الآجلة الى الأساسيات القوية لأسواق النفط، وما زالت الأسواق المادية للنفط (Physical Markets) تشير إلى توازن أفضل في العرض والطلب من سوق العقود الآجلة (Paper Markets)، والذي ظهر جليا في التالي:

أولا: أكبر انخفاض أسبوعي لمخزونات النفط الأميركية في عشرة أشهر، حيث تراجعت مخزونات الخام الأميركية 7.6 ملايين برميل عن الأسبوع الماضي، وتراجعت مخزونات البنزين الأميركية 1.6 مليون برميل، وهناك تراجع أيضا في مخزونات مشتقات النفط الأوروبية.

ثانيا: هناك ايضا مؤشرات طلب قوي بحسب ارقام واردات النفط الصينية مما عزز معنويات الأسواق بكثير من التفاؤل لتعافي قوي بوتيرة أسرع مقبل على الطلب العالمي على النفط.

ثالثا: التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية عزز الثقة في عودة سوق النفط إلى التوازن بنمو قوي للطلب في النصف الثاني من 2017 وفي 2018 سيسرع وتيرة استعادة السوق لتوازنها. كما أشارت الوكالة إلى ان الطلب على نفط أوپيك من المتوقع أن يزيد باطراد خلال 2017 وأن يبلغ 33.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام بزيادة مليون برميل يوميا عن إنتاج المنظمة في يونيو.

رابعا: تعطل صادرات خام بوني الخفيف النيجيري بسبب إغلاق أحد خطي أنابيب التصدير، وأيضا الاضطرابات في فنزويلا.

خامسا: بوادر تشديد الإمدادات من مزيج خام بحر الشمال في شهر أغسطس، حيث متوقع أن تكون الصادرات في أدنى مستوى لها من سنة.

سادسا: ما زالت اقتصادات هوامش الربح في المصافي قوية، حيث حققت هوامش التكرير الأوروبية تحسنا قويا، مدعومة بهوامش هي الأقوى منذ ثلاثة أشهر في الديزل ووقود الطائرات، بسبب الطلب القوي المصاحب بإمدادات أقل من مصافي الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي.

سابعا: أسواق المنتجات الآسيوية في تحسن قوي واتجاه مماثل للمصافي الأوروبية، حيث ارتفع البنزين والديزل، وهذا انعكس على سوق مشتقات النفط في السوق الهندية التي تحولت الى مستورد رئيسي رغم الطاقة التكريرية الكبيرة لمصافيها.

د.فيصل مرزا - مستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط

* شغل المناصب التالية في السابق:

٭ مدير تسويق النفط الخام في أرامكو السعودية في آسيا والمحيط الهادئ

٭ مدير دراسات الطاقة في منظمة أوپيك